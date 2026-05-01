瀧山あかねアナ、“ABEMAを下に見ている”芸人の行動明かす「生放送30秒前とかに…」自身は地上波のトークバラエティ初登場
ABEMA専属アナウンサーの瀧山あかね（31）が、30日深夜放送のテレビ朝日系『見取り図じゃん』（毎週木曜 深0：15）に出演。“ABEMAを下に見ている”と思う芸人を明かした。
【写真】シャツがはだけて…ベッドに横たわる瀧山あかね
番組では「世の中に加速するコンプライアンス…大きい声では言えないことも、小さい声で謙虚に言うから、ココだけは許してほしい…!!」という趣旨で「小声女子会」としてトークが繰り広げられた。
瀧山は地上波のトークバラエティ初登場。「みんながみんなそうじゃないかもしれないので大きい声では言えないんですけど、演者さん含め、皆さん、ちょっぴりABEMAのこと下に見てますよね」と小声でぶっちゃけた。
その理由について「私はABEMAでしかお仕事した経験がないので、テレビで見ている限りですけど、芸人さんとかABEMAのお仕事の時だけ青ひげが残ってたりとか」と打ち明けた。続けて「生放送30秒前とかにバタバタと入ってきて座って始まるとかも結構よくあるんです」と話した。
さらに「あとマネージャーさんがすぐ帰る。うれしい反面、まだなめられてるなって悲しさがある」と話した。
MCのお笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎から「誰に感じたの」と質問されると「30秒前に来られるのはフジモンさん」と告白。しかし、かくいう瀧山も「きょう地上波に出させてもらうということで、3万円くらいのエステに行ってきました」と話し、笑いを誘っていた。
【写真】シャツがはだけて…ベッドに横たわる瀧山あかね
番組では「世の中に加速するコンプライアンス…大きい声では言えないことも、小さい声で謙虚に言うから、ココだけは許してほしい…!!」という趣旨で「小声女子会」としてトークが繰り広げられた。
その理由について「私はABEMAでしかお仕事した経験がないので、テレビで見ている限りですけど、芸人さんとかABEMAのお仕事の時だけ青ひげが残ってたりとか」と打ち明けた。続けて「生放送30秒前とかにバタバタと入ってきて座って始まるとかも結構よくあるんです」と話した。
さらに「あとマネージャーさんがすぐ帰る。うれしい反面、まだなめられてるなって悲しさがある」と話した。
MCのお笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎から「誰に感じたの」と質問されると「30秒前に来られるのはフジモンさん」と告白。しかし、かくいう瀧山も「きょう地上波に出させてもらうということで、3万円くらいのエステに行ってきました」と話し、笑いを誘っていた。