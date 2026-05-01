芸術家・北大路魯山人の作品約500点、約6億で落札 特別オークション開催【主な落札結果】
シンワワイズホールディングスはこのほど、子会社シンワオークションが4月23日に開催した北大路魯山人特別オークションの結果を公表した。芸術家・北大路魯山人（1883〜1959）の作品約500点が競売にかけられた。
【画像】6000万円でハンマープライス…北大路魯山人「椿鉢」
単一コレクターが長年にわたり蒐集した北大路魯山人の作品およびゆかりの品を対象とする特別オークションで、その出品数は402ロット（497点）。すべてが落札され、落札価額合計は5億9445万5000円（落札手数料除く）となった。
「椿鉢」は6000万円、「萬暦赤繪大壺」は2900万円、「雲錦鉢」は2700万円での落札となった。
【主な落札結果】
■北大路魯山人「武蔵野図屏風」
163.4×178.8センチ
紙本・二曲一隻（167.5×183.4センチ）
黒田陶々菴シール
1959（昭和34）年作
エスティメイト：100万円〜200万円
ハンマープライス：1950万円
■北大路魯山人「靜觀 濡額」
36.5×75.1センチ
黒田陶々菴シール
エスティメイト：120万円〜180万円
ハンマープライス：1000万円
■北大路 魯山人「萬暦赤繪大壺」
H37.5×D38.2センチ
下部に描き銘「魯山人造之」、「昭和四年春三月」記
共箱
1929（昭和4）年作
エスティメイト：1000万円〜1500万円
ハンマープライス：2900万円
■北大路 魯山人「呉須花入」
H35.3×D27.7センチ
高台内に描き銘「魯山人」
共箱
エスティメイト：1000万円〜1500万円
ハンマープライス：1200万円
■北大路 魯山人「雲錦鉢」
H19.0×D37.5センチ
高台内に掻き銘「魯山人」
共箱
エスティメイト：800万円〜1200万円
ハンマープライス：2700万円
■北大路 魯山人「椿鉢」
H22.6×D42.0センチ
高台内に掻き銘「魯山人」
共箱
エスティメイト：1500万円〜2500万円
ハンマープライス：6000万円
【画像】6000万円でハンマープライス…北大路魯山人「椿鉢」
単一コレクターが長年にわたり蒐集した北大路魯山人の作品およびゆかりの品を対象とする特別オークションで、その出品数は402ロット（497点）。すべてが落札され、落札価額合計は5億9445万5000円（落札手数料除く）となった。
【主な落札結果】
■北大路魯山人「武蔵野図屏風」
163.4×178.8センチ
紙本・二曲一隻（167.5×183.4センチ）
黒田陶々菴シール
1959（昭和34）年作
エスティメイト：100万円〜200万円
ハンマープライス：1950万円
■北大路魯山人「靜觀 濡額」
36.5×75.1センチ
黒田陶々菴シール
エスティメイト：120万円〜180万円
ハンマープライス：1000万円
■北大路 魯山人「萬暦赤繪大壺」
H37.5×D38.2センチ
下部に描き銘「魯山人造之」、「昭和四年春三月」記
共箱
1929（昭和4）年作
エスティメイト：1000万円〜1500万円
ハンマープライス：2900万円
■北大路 魯山人「呉須花入」
H35.3×D27.7センチ
高台内に描き銘「魯山人」
共箱
エスティメイト：1000万円〜1500万円
ハンマープライス：1200万円
■北大路 魯山人「雲錦鉢」
H19.0×D37.5センチ
高台内に掻き銘「魯山人」
共箱
エスティメイト：800万円〜1200万円
ハンマープライス：2700万円
■北大路 魯山人「椿鉢」
H22.6×D42.0センチ
高台内に掻き銘「魯山人」
共箱
エスティメイト：1500万円〜2500万円
ハンマープライス：6000万円