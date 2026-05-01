「本当にいい男」りくりゅうペア、“ギャップがすごい”姿に反響「後ろに小学生男子」「最高かよ！！」
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペア種目で金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアの三浦璃来選手は4月30日、自身のInstagramを更新。「おちゃらけ龍一とノーマル龍一」を公開しました。
【写真】りくりゅうペアの宣材撮影オフショット
コメントでは「もうこの2人はいつもいつも可愛い」「パキッと決めたりくちゃん越しの、ぼんやりおふざけ龍一くん…最高かよ！！！」「2人をみてるのが最高の癒し…」「後ろに小学生男子（笑）」「学校休みの日の朝のテレビ中継によくいる小学生か」「ギャップがすごい！小学生から紳士？王子？…おかん？」「龍一くんって本当にいい男よね！」「ピント外してモブ化してあるのがツボです」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】りくりゅうペアの宣材撮影オフショット
「ピント外してモブ化してあるのがツボ」三浦選手は「宣材写真撮影中のひとコマ おちゃらけ龍一とノーマル龍一」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目では、白いセットアップ姿で凛と立つ三浦選手の後ろで、スーツ姿の木原選手がダブルピースをしながらひょっこり顔を出しています。2枚目は、木原選手が三浦選手の顔に手を添え、三浦選手がうれしそうにほほ笑んでいるショットです。どちらも仲の良さが伝わってきます。
「初めてのCM撮影の裏側」22日には「初めてのCM撮影の裏側です。とっても楽しい撮影でした！！」とつづり、木原選手と互いを撮影し合う様子を公開していた三浦選手。オフの雰囲気が漂っていてすてきです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)