【おとめ座】2026年5月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年5月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
人付き合いがぐっと増えていきそうです。楽しい時間も多いけれど、優先順位を意識してスケジュールを組むと、心にゆとりが生まれます。
長く使ってきたものを買い替えるタイミングも訪れそう。これから長い付き合いになるものだからこそ、衝動買いは避けて、口コミを確認したり実物を見たりしながらじっくり選ぶのが吉です。
仕事面では、途中で立ち止まって確認するより、まず形にしてから手を加えるほうが全体像をつかみやすくなります。
＜開運もぐもぐ＞
欲しいものを良い条件で手に入れたいときは、“金のパワー”を使います。おすすめは、「チキンカレー」です。鶏肉（とりにく）の「とり」は「（運気を）取り入れる」に通じ、転じて「手に入れる」という意味にもつながるため、目標をつかみ取るエネルギーを宿しています。
また、辛味は金のエネルギーを高める味覚です。スパイスのきいたカレーとチキンの組み合わせは、金運を後押しし、欲しいものを引き寄せる力を高めてくれます。少し辛めを選ぶことで、そのパワーはより強く感じられるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）＜全体運＞
人付き合いがぐっと増えていきそうです。楽しい時間も多いけれど、優先順位を意識してスケジュールを組むと、心にゆとりが生まれます。
仕事面では、途中で立ち止まって確認するより、まず形にしてから手を加えるほうが全体像をつかみやすくなります。
＜開運もぐもぐ＞
欲しいものを良い条件で手に入れたいときは、“金のパワー”を使います。おすすめは、「チキンカレー」です。鶏肉（とりにく）の「とり」は「（運気を）取り入れる」に通じ、転じて「手に入れる」という意味にもつながるため、目標をつかみ取るエネルギーを宿しています。
また、辛味は金のエネルギーを高める味覚です。スパイスのきいたカレーとチキンの組み合わせは、金運を後押しし、欲しいものを引き寄せる力を高めてくれます。少し辛めを選ぶことで、そのパワーはより強く感じられるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)