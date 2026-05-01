岩田剛典が早口でまくし立てる!?スキンケアにこだわる研究員を熱演するDISM新CM2本が同時公開

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岩田剛典が出演するメンズスキンケアブランドDISM（ディズム）のCM第2弾、『ディズム 洗顔ブラシ 熱量篇』『ディズム 黒泡洗顔 実験篇』が公開された。

■DISMさんに扮する岩田剛典の、一風変わったチャーミングなキャラに注目

DISMは2025年11月より、岩田剛典をブランドアンバサダーに起用している。

本CMは、岩田剛典が「天才だ」が口癖のチャーミングな研究員を演じる人気シリーズ。今回の新CM2種は、岩田演じるDISMラボの研究員「DISMさん」を取り巻く研究所の人々が登場する。

まるでDISMさんが何人もいるようなシュールな演出や、熱が入るとつい早口になったり、ほかの研究員たちと実験成功を喜んだりと、コミカルなDISMさんのキャラクターに、思わず笑みがこぼれてしまうCMとなっている。

■CMストーリー

岩田剛典が引き続き演じるのは、スキンケアを「特別な人だけのもの」にしたくない、と考える熱心なDISMラボの研究員「DISMさん」。白衣姿で「天才だ」が口癖のチャーミングな研究員のキャラクターだ。

『ディズム 洗顔ブラシ 熱量篇』では、毛穴悩みの解決に向けてDISMラボを訪れた相談者が登場。話を聞くうちに、DISMさんの研究熱に火がついてしまった様子。熱が入るとついつい早口になるDISMさんは、「手洗いでは落ちない毛穴の汚れに！」と勢い良くまくし立てると、可愛らしく洗顔ブラシを紹介。その仕上がりに満足げに「ワオ」とつぶやき、得意げに「このアイデア、天才だ！」と叫ぶDISMさんの熱量に、相談者もびっくり。

『ディズム 黒泡洗顔 実験篇』では、DISMさんが「実験中～」と可愛らしく洗顔ボトルから顔を出す。自身にそっくりな研究員たちを連れ、黒の吸着泡洗顔の実験をしているDISMさん。「黒の吸着泡で今までにない毛穴ケアができるのでは…」と提唱するDISMさんに、黒の吸着泡を試した研究員たちは全員揃って驚愕した表情。研究員たちが見守る中、洗顔をしたDISMさんは、いつもの口癖「このアイデア、天才だ！」と喜びに満ちた様子。実験の成功を、研究員たちと一緒に紙吹雪で祝う。

たっぷりと黒の泡洗顔をつけた、DISMさんそっくりの研究員たちを引き連れるシュールな構図や、商品を紹介するコミカルな動きなど、DISMさんに扮する岩田剛典の、一風変わったチャーミングなキャラクターが見どころだ。

■CM撮影の様子

研究者の役として、白衣姿で撮影に臨んだ岩田剛典。「ディズム 洗顔ブラシ 熱量篇」の撮影では、DISMさんの熱量を表現するため、早口かつ大声でのセリフに挑戦。「手洗いでは落ちない毛穴の汚れに！」というセリフのあまりの勢いの良さに、カットがかかったあと、岩田とスタッフから思わず笑い声が起きる場面も見られた。何度もテイクを重ねる姿が、岩田のプロ意識の高さを感じさせる。

また『ディズム 黒泡洗顔 実験篇』では、研究員役の4名とともに撮影を開始。紙吹雪で実験成功を祝うシーンでは、紙吹雪を散らすタイミングの難しさに対して談笑する場面も。終始和気あいあいとした雰囲気で、撮影は終了した。

■【動画】『ディズム 洗顔ブラシ 熱量篇』（15秒）

■【動画】『ディズム 黒泡洗顔 実験篇』（15秒）

■【画像】『ディズム 洗顔ブラシ 熱量篇』カット

■【画像】『ディズム 黒泡洗顔 実験篇』カット

■【画像】岩田剛典の写真、商品ポスター

■関連リンク

「DISMさん」特設サイト

https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/specia

岩田剛典 OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/Artist/index/310?m=bemyguest