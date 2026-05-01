東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”がついに開幕。懐かしさと新しさが交差する今だけのパークには、大人だからこそ楽しめる魅力が満載です。進化したシーの見どころを押さえて、心満たされるアニバーサリー体験を！

【写真】ミラコスタが幻想的に！秀逸すぎるプロジェクションマッピング

注目ポイントその1：大迫力を味わう感動体験

スパークリング・ジュビリー・セレブレーション

メディテレーニアンハーバーを舞台に開催される、25周年をお祝いするハーバーショー。ジュビリーブルーの衣装を着たミッキーマウスとディズニーの仲間たちが装飾で彩られた船に乗ってご挨拶。ミッキーマウスのかけ声で始まる25へのカウントアップで一緒に盛り上がろう♪

［場所］メディテレーニアンハーバー

［時間］1日1〜3回（約15分 エントリー受付対象）

ココが楽しみ！

「やっぱりショーは外せません！！ しっかり見たいなら入園後にアプリで『エントリー受付』を。当選すれば、鑑賞エリアから楽しめますよ」（まるやまさん、以下同）

注目ポイントその2：ダンスと音楽で一緒に25周年をお祝い！

ダンス・ザ・グローブ！

今年1月からスタートした「ダンス・ザ・グローブ！」が25周年バージョンに！ ディズニーの仲間たちとダンサーが、世界各国のダンスパフォーマンスを披露。フィナーレには、ミッキーマウスたちが25周年の衣装で登場し、ゲストも一緒にかけ声とダンスで大盛り上がり。

［場所］アメリカンウォーターフロント／ウォーターフロントパーク

［時間］1日2〜4回（約25分 エントリー受付、ディズニー・プレミアアクセス対象）

ココが楽しみ！

「ディズニーの仲間たちの25周年コスチューム姿を見られるのが楽しみ。音楽とダンスで、たくさんの国に行った気分になれそう♪」

注目ポイントその3：25周年のスペシャルフードはもちろん必食！

ジュビリーブルーのマカロンやドリンク、豪華なスペシャルセットなど、パーク内の各所で25周年を記念した特別メニューが登場。写真映えもばっちりなフードをもれなくチェック！

同時開催 東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル

テーマポートごとに食べ歩き＆飲み比べ！

6月30日まで開催される“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント。8つのテーマポートごとに料理やスイーツ、約15種類のワインなどの多彩なドリンクを楽しめる。

注目ポイントその4：ジュビリーブルーに輝くフォトスポット

ジュビリーブルーで彩られたパーク内は、各所に25周年の特別なデコレーションや装飾、演出が施され、フォトスポットがめじろ押し。特に注目のスポットを紹介するので、アニバーサリー期間だけの空間で特別な思い出づくりを楽しんで。

エントランス

アクアスフィア前の25周年ロゴとミッキーマウス＆ミニーマウスのデコレージョンはマストで押さえたい！夜もいい雰囲気

マーメイドラグーン

キング・トリトン・キャッスルの対岸の入り江には、キラキラビジューで飾られたフォトスポットが。撮影するなら昼間がおすすめ。

アラビアンコースト

ディズニー映画『アラジン』のジーニーの幻想的なフォトスポットが登場。日没後は、時折音楽がかかり、光の演出も楽しめる

ココが楽しみ！

「夜のアラビアンコーストはとても幻想的なのでぜひ写真を撮ってみて。あえて人物は暗く写すのがエモいです。マーメイドラグーンはデコレーションが華やかでおすすめ」

パーク外のディズニーラインもスペシャルバージョン！

JR舞浜駅と東京ディズニーリゾートをつなぐモノレール「ディズニーリゾートライン」では、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナーが運行中。つり革もクリアデザインで車内も特別仕様。到着前からワクワク感が高まる♪

少し足をのばして東京ディズニーランド（R）へ

ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド

ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペが思い描いた“お菓子でできた世界”をイメージしたスペシャルイベントを開催中（6月30日まで）。カラフルPOPなパレード「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」も必見！

イッツ・ア・スウィーツフルタイム！

［場所］パークワイド

［時間］1日1〜2回（約35分 ディズニー・プレミアアクセス、東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ対象）

注目ポイントその5：特別感あふれるグッズをお土産や記念に♪

25周年のスペシャルグッズが豊富なラインナップで登場。対象のフードなどを購入した際、プラス料金で持ち帰れる「スーベニア」にも限定グッズが勢ぞろい。自分の記念にはもちろん、お土産としても喜ばれること間違いなし。

注目ポイントその6：テーマソングに合わせた映像美が秀逸♪

スパークリング・ジュビリー・ナイト（環境演出）

夜には、25周年のテーマソングにのせて、ホテルミラコスタの壁面に、きらびやかな映像が繰り広げられる演出を実施。ラストにはディズニーの仲間たちも映し出され、感動的なムードに包まれます。

［場所］メディテレーニアンハーバー／ホテルミラコスタの壁面

［時間］1日3回（約5分 休止日あり）

ミドル世代のためのパーク再デビュー攻略の極意

楽しみたい気持ちはあるものの、「体力が心配」、「最新のシステムがわからない」など、久々のパークによぎる不安はこれで解決！ ディズニーマニア・まるやまさんが教えてくれた、ミドル世代が無理なく楽しむ秘訣をご紹介。

公式アプリをダウンロードしログインできるかチェック

「パレードやショー等を利用するためのエントリー受付のためにも『東京リゾート・アプリ』は必須。事前にダウンロードして使い方をチェック。取得済みの人も、長くアプリを開いていないとログアウトしている可能性もあるので、到着前に必ずログインの確認を」

可能ならレストランを事前予約しておく

「公式サイトやアプリで事前にレストランの予約をしておくのがおすすめ。利用日の1か月前の同日10時から予約可能です。繁忙期はすぐに予約が埋まってしまうこともありますが、前日や前々日にキャンセルが出ることも多いです」

入場後、プライオリティパス取得とショーの抽選申し込みを

「入場したらまず、アプリでアトラクションの待ち時間を短縮できる『プライオリティパス』の取得と、ショーの抽選申し込みをしてみて。私のイチオシは『ピーターパンのネバーランドアドベンチャー』ですが、絶対に乗りたい人気のアトラクションは有料の『ディズニー・プレミアアクセス』の活用も検討を」

移動系アトラクションを使って体力温存

「必ず行きたいエリアやアトラクションは事前に決めておくこと。また、『ディズニーシー・トランジットスチーマーライン』や『ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ（電車）』を活用すれば移動もラクに」

※ショーは天候などにより中止になる場合があります。

※表示の価格はすべて税込みです。

※商品およびメニューは品切れ、またはデザインや価格が変更になる場合があります。

※2026年4月15日現在の情報です。内容が変更になる場合があります。詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご覧ください。

楽しみ方を教えてくれたマニアさん……まるやまひろこさん●主婦ライター。「たくさんの国に行った気持ちになれるシーが大好きです」

取材・文／當間優子 撮影／齋藤周造 デザイン／黒田志麻