88歳・林家木久扇、息子・木久蔵と韓国旅行へ 木久蔵が写真公開し「父と韓国へ行くのは初でした。まー、良く食べる」
落語家の二代目林家木久蔵（50）が30日、自身のインスタグラムを更新。父で落語家の林家木久扇（88）と韓国旅行に出かけたことを報告し、父・木久扇の現地での最新ショットを公開した。
【写真】「親子旅行サイコーですネ!!」韓国旅行での“最新ショット”が披露された林家木久扇
木久蔵は「木久扇、韓国へ。父と韓国へ行くのは初でした。まー、良く食べる」とつづり、木久扇が現地での観光やグルメを楽しんでいる計2枚の写真をアップした。
この投稿にファンからは「うわぁー 親子旅行サイコーですネ!!元気でたくさん食べれるなんてステキ」「師匠 韓国 なんですかー美味しそうですね 韓国楽しんでくださいー」「師匠のお元気そうな画像、ありがとうございますー！」などの声が寄せられている。
【写真】「親子旅行サイコーですネ!!」韓国旅行での“最新ショット”が披露された林家木久扇
木久蔵は「木久扇、韓国へ。父と韓国へ行くのは初でした。まー、良く食べる」とつづり、木久扇が現地での観光やグルメを楽しんでいる計2枚の写真をアップした。
この投稿にファンからは「うわぁー 親子旅行サイコーですネ!!元気でたくさん食べれるなんてステキ」「師匠 韓国 なんですかー美味しそうですね 韓国楽しんでくださいー」「師匠のお元気そうな画像、ありがとうございますー！」などの声が寄せられている。