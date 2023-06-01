「負傷の深刻さを物語っている」精彩を欠いた久保建英の状態にソシエダ番記者が懸念 指揮官も苦言「鋭さを欠いていた」【現地発】

「負傷の深刻さを物語っている」精彩を欠いた久保建英の状態にソシエダ番記者が懸念 指揮官も苦言「鋭さを欠いていた」【現地発】