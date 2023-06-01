『呪術廻戦≡』MAPPA制作のPV公開 クライマックス表現！出演は榎木淳弥・島崎信長
漫画『呪術廻戦』のスピンオフフ『呪術廻戦≡』（原作：芥見下々氏 作画：岩崎優次氏）の完結巻となるコミックス第3巻が発売された。これを記念して、アニメ『呪術廻戦』を手掛けているアニメーションスタジオMAPPAによる、スペシャルPVが公開された。監督は、『東京クローン』のMV監督や、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の原画を担当した宮川駿氏が務めている。
【画像】そこまで見せていいの！？公開された『呪術廻戦≡』MAPPA制作の場面カット
PVには、アニメ『呪術廻戦』の虎杖悠仁役でおなじみの声優・榎木淳弥と同じく真人役で知られる声優・島崎信長も出演。『呪術廻戦≡』のクライマックスとMAPPAがその世界観を表現するPVを見ることができる。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載され、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破している。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月〜3月に放送された。
スピンオフ漫画となる『呪術廻戦≡』は、『呪術廻戦』の近未来を描いたスピンオフ作品で、『週刊少年ジャンプ』2025年41号（同年9月8日発売）〜2026年15号（同年3月9日発売）に連載。「死滅回游」から68年後。2086年 宇宙船、並びにシムリア星人を名乗る地球外生命体が突如現れた。地球の命運を握るのは日本の呪術師・乙骨真剣と乙骨憂花。呪術師と宇宙人、未知なる邂逅が引き起こす物語となっている。
【画像】そこまで見せていいの！？公開された『呪術廻戦≡』MAPPA制作の場面カット
PVには、アニメ『呪術廻戦』の虎杖悠仁役でおなじみの声優・榎木淳弥と同じく真人役で知られる声優・島崎信長も出演。『呪術廻戦≡』のクライマックスとMAPPAがその世界観を表現するPVを見ることができる。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月〜3月に放送された。
スピンオフ漫画となる『呪術廻戦≡』は、『呪術廻戦』の近未来を描いたスピンオフ作品で、『週刊少年ジャンプ』2025年41号（同年9月8日発売）〜2026年15号（同年3月9日発売）に連載。「死滅回游」から68年後。2086年 宇宙船、並びにシムリア星人を名乗る地球外生命体が突如現れた。地球の命運を握るのは日本の呪術師・乙骨真剣と乙骨憂花。呪術師と宇宙人、未知なる邂逅が引き起こす物語となっている。
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