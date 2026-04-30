指原莉乃さん（33）がプロデュースするアイドルグループ・＝LOVEの佐々木舞香さん（26）と俳優の堺雅人さん（52）が出演するファストフード店の新TVCMが公開。気分転換やモチベーションを上げるためにやっていることを明かしました。

明日から5月が始まり、新生活や環境の変化に慣れない人も出てくるという季節にちなみ、“気分転換やモチベーションを上げるためにやっていること”を聞かれた佐々木さんは「私はカラオケ行ったりとか、おうちでも音楽かけて一緒に歌ったりとかしますね」と明かしました。すると、堺さんは「やっぱり歌なんだ。救ってくれるのは歌なんだ。天職ですね！」と、笑顔で返しました。

堺さんの気分転換は“お風呂”だそうで、「ほっとくと、5回も6回もお風呂に入りますね」と回答。この発言に衝撃を受けた佐々木さん、実はお風呂が好きではないそうで「大変なんで。いつもお風呂入る前は、そこで落ち込んじゃいます」と告白。堺さんは驚いた様子で「そんなに大事？ あなたの入浴は」と聞き返す場面も。対して、佐々木さんは「はい！ もう1日の中で一番の重大な出来事。“お風呂入らなきゃ”って毎日いってます。だから勝手に、きれいに全部してくれないかなって」と願望を話しました。

また、ゴールデンウイークということで“1週間、何の制限もなく自由に過ごせるなら、どんな過ごし方をしたいか”という質問に、堺さんは 「僕はたぶんずっと寝てます。何より睡眠が好きなので」と答えると、佐々木さんも同様に 「私もずっと寝てると思います」と答えました。

さらに、堺さんから「二度寝とかよくしませんか？」と聞かれた佐々木さんは「します。休みの日は17時間ぐらい寝てます」と、驚きの事実を明かしました。

堺さんは「食べたら眠くなるじゃないですか。で、寝るじゃないですか。で、起きたらおなかすくじゃないですか。食べるじゃないですか」と佐々木さんと一緒に盛り上がり、意気投合した様子を見せていました。

2人が出演するのは、マクドナルドの新TVCM『サムライマック「普通のマックじゃ物足んねえ。」篇』です。