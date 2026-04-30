Travis Japanは「一生7人でい続けなきゃいけない」 絆を再確認した夏休みを振り返る
Travis Japanの宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗が30日、都内で行われたトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』の先行プレミア試写イベントに出席。旅の感想や、旅を通じて確認したメンバー7人の絆を語った。
【写真】イベントに登場したTravisJapan7人の姿
本作は、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着したトラベルドキュメンタリー。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島の企画のもと、二組に分かれて雄大な大自然やカルチャーを満喫。そして旅の最後には、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう姿が描かれる。
この旅をプランニングした目的について、川島は「Travis Japanが原点の地であるアメリカを旅することで、自分自身、大自然、知らない文化と向き合い、その先に見えるTravis Japan7人の姿に注目できるようなプランニングをしたつもりです」と明かす。「この旅を通して7人がどのように成長し、どのような未来を一緒に見ることができるようになったのか。最終的にお届けできていたらうれしい」とアピールした。
川島がプランニングしたルートは、Team A（宮近、中村、吉澤）はキャンピングカーで乾いた風と土の匂いを感じる壮大な大自然を体感する旅。そしてTeam B（七五三掛、松田、松倉）は、歴史と異文化が交差するディープな街を駆け抜ける旅。それぞれ巡ってみて、吉澤は「大自然を感じたのがTeam Aだったと思います。普段この3人は、家から出ないスタンスなんですよ。インドア派が多いので、大自然に触れて“こんなに世界は広いんだ”と知ることができました」と。七五三掛は「この旅ではそんなに携帯に触らなかったのですが、それによってちゃんとコミュニケーションを取り、普段は気付かないメンバーの素敵なところをたくさん発見できました」と感想を語った。
この旅を通じて「大自然を楽しめる子ども心があるのは、すごく良いなと思いました」と自身の魅力に気付いたと話すのは中村。「おそらくデビュー前の僕だったらあまり共感できなかったと思うのですが、こんな機会をいただけたから自分の新しい魅力に気付くことができたのだと思います」としみじみ。松倉は自身だけじゃなく「改めてメンバーの表情が勇ましく感じた」と明かし、「最初に渡米したときは挑戦の連続で、一心不乱に頑張っていました。それからいろいろな経験を積んだからこそ、旅をしている中で“勇ましくなっているな”と感じました」とメンバーの成長を語った。
予告映像では全員が涙する姿が映されており、宮近は「正直言うと、あの気持ちは言葉にできない。あれは何の涙か、ひとりひとり違う。ただ“気持ちが前に出る”ということはリンクしていたのだと思います」とその時の感動を振り返る。松田も「言葉では表せない気持ちがまとまった瞬間だったし、Travis Japanは一生7人でい続けなきゃいけないと思った。あの瞬間、心の底から“Travis Japanで良かった”と思いました」と、メンバーの大切さを再確認したと明かしていた。
トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』は、5月1日から「ディズニープラス」で独占配信。※全10話のうち、初回3話が一挙配信、以降毎週1話ずつ更新。
【写真】イベントに登場したTravisJapan7人の姿
本作は、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着したトラベルドキュメンタリー。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島の企画のもと、二組に分かれて雄大な大自然やカルチャーを満喫。そして旅の最後には、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう姿が描かれる。
川島がプランニングしたルートは、Team A（宮近、中村、吉澤）はキャンピングカーで乾いた風と土の匂いを感じる壮大な大自然を体感する旅。そしてTeam B（七五三掛、松田、松倉）は、歴史と異文化が交差するディープな街を駆け抜ける旅。それぞれ巡ってみて、吉澤は「大自然を感じたのがTeam Aだったと思います。普段この3人は、家から出ないスタンスなんですよ。インドア派が多いので、大自然に触れて“こんなに世界は広いんだ”と知ることができました」と。七五三掛は「この旅ではそんなに携帯に触らなかったのですが、それによってちゃんとコミュニケーションを取り、普段は気付かないメンバーの素敵なところをたくさん発見できました」と感想を語った。
この旅を通じて「大自然を楽しめる子ども心があるのは、すごく良いなと思いました」と自身の魅力に気付いたと話すのは中村。「おそらくデビュー前の僕だったらあまり共感できなかったと思うのですが、こんな機会をいただけたから自分の新しい魅力に気付くことができたのだと思います」としみじみ。松倉は自身だけじゃなく「改めてメンバーの表情が勇ましく感じた」と明かし、「最初に渡米したときは挑戦の連続で、一心不乱に頑張っていました。それからいろいろな経験を積んだからこそ、旅をしている中で“勇ましくなっているな”と感じました」とメンバーの成長を語った。
予告映像では全員が涙する姿が映されており、宮近は「正直言うと、あの気持ちは言葉にできない。あれは何の涙か、ひとりひとり違う。ただ“気持ちが前に出る”ということはリンクしていたのだと思います」とその時の感動を振り返る。松田も「言葉では表せない気持ちがまとまった瞬間だったし、Travis Japanは一生7人でい続けなきゃいけないと思った。あの瞬間、心の底から“Travis Japanで良かった”と思いました」と、メンバーの大切さを再確認したと明かしていた。
トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』は、5月1日から「ディズニープラス」で独占配信。※全10話のうち、初回3話が一挙配信、以降毎週1話ずつ更新。