タカラトミーグループのタカラトミーアーツは、7月3日から日本公開となるディズニー＆ピクサー最新作の映画「トイ・ストーリー5」関連商品として、ぬいぐるみ32点を6月20日から全国の玩具・雑貨取扱いの専門店や量販店やWEBショップ等で、またガチャ（カプセルトイ）を6月から全国のカプセル自販機（ガチャマシン）で、キャンディトイを全国のお菓子売り場で発売する。

映画「トイ・ストーリー5」関連商品として、タカラトミーアーツでは主力事業の一つである「ぬいぐるみ」「ガチャ」「キャンディトイ」から新商品を展開する。シリーズでおなじみのキャラクターはもちろん、映画「トイ・ストーリー5」で新たに登場するキャラクターまで幅広くラインアップし、映画の世界観を日常でも楽しめる商品を目指した。

ぬいぐるみは全32点をラインアップ。昨年の立ち上げ以降、数多くのディズニー＆ピクサーキャラクターを展開してきた「プチポップ」シリーズや、タカラトミーアーツのロングセラーぬいぐるみシリーズ「洗えるビーンズコレクション」をはじめ、動きやサウンドが楽しめるアクションぬいぐるみや、日常使いを意識した雑貨系アイテムなど、多彩な商品を取りそろえた。特に「プチポップ」「洗えるビーンズコレクション」は、近年のぬいぐるみトレンドとして、ぬいぐるみを持ち歩いたり、写真撮影やコレクションを楽しむ“ぬい活”の広がりを踏まえた、手のひらサイズで持ち歩きやすい商品になっている。持ち物に取り付けたり、一緒にお出かけを楽しんだりと、日常に取り入れやすい点が特長とのこと。

また、集める楽しさが広がるコレクション性の高い「ガチャ」「キャンディトイ」もラインアップし、幅広いニーズに応える商品展開としている。さらに、タカラトミーからも、「トイ・ストーリー リアルサイズトーキングフィギュア」やトイゲームシリーズ、トミカやプラレールなどをはじめとした映画「トイ・ストーリー5」関連商品を発売予定になっている。

いつでもそばに置いて、一緒に過ごせる−−「トイ・ストーリー5」の世界をより身近に感じられる商品を、今後も提供していく考え。



「プチポップ ボールチェーンマスコット」

「プチポップ ボールチェーンマスコット（全6種）」は、全長10cm〜14cmで、バッグなどの持ち物に取り付けることができる、ついつい集めたくなるような手ごろなサイズ感のマスコットぬいぐるみシリーズ。



「洗えるビーンズコレクション」

「洗えるビーンズコレクション（全6種）」は、洗えていつでも清潔に楽しめるぬいぐるみシリーズ。手のひらサイズで小さな子どもでも遊びやすく、頭部に付属するループで持ち物につけてもらえる。



「ウォーキングブルズアイ」

「ウォーキングブルズアイ」は、音声に反応して、ブルズアイが鳴きながらパカパカと散歩する。5サウンド以上を収録。



「おどっておしゃべりエイリアン」

「おどっておしゃべりエイリアン」は、音声に反応して、エイリアンが歩きながらおしゃべりしたり歌を歌う。10個以上のワードを収録。



「ぴょこりん／エイリアン」

「ぴょこりん／エイリアン」は、足を押すと、腕がぴょこぴょこと動く、電池不要のギミックぬいぐるみになっている。



「ぬいぐるみL」

「ぬいぐるみL（ウッディ／バズ・ライトイヤー）」は、ウッディの全長が約50cm、バズ・ライトイヤーの全長が約44cmのBIGサイズのぬいぐるみになっている。



「ぬいぐるみ」

「ぬいぐるみ（ウッディ／バズ・ライトイヤー／ジェシー／ブルズアイ／リリーパッド／スマーティー・パンツ）」は、おなじみのキャラクターと「トイ・ストーリー5」に登場する新キャラクターの、手に取りやすいサイズのぬいぐるみになっている。



「ぬいぐるみバッジ」

「ぬいぐるみバッジ（ジェシー／エイリアン／ブルズアイ／ロッツォ／リリーパッド／スマーティー・パンツ）」は、ふわふわ素材のぬいぐるみフェイスバッジとのこと。



「ぬいぐるみポーチ（エイリアン／ロッツォ）」

「ぬいぐるみポーチ（エイリアン／ロッツォ）」は、まるでぬいぐるみのような、手触りまで楽しいポーチになっている。



「ミステリーボックス／ぬいぐるみミニマスコット」

「ミステリーボックス／ぬいぐるみミニマスコット」は、豊富なキャラクターラインアップでついつい集めたくなるマスコットになっている。



「トイ・ストーリー5 もふもふポーシェット」

「トイ・ストーリー5 もふもふポーシェット」は、もふもふ生地と刺繍がかわいいポーチ。両側のタグに紐を通すとポシェットとしても使える2WAY仕様になっている。



「トイ・ストーリー5 ミニカプセルマシン」

「トイ・ストーリー5 ミニカプセルマシン」は、ハンドルを回すと付属のミニカプセルが出てくる、ミニサイズのガチャマシン。1マシンに6個のミニカプセル入り。



「トイ・ストーリー5ツインチャーム にじほしキャンディ」

「トイ・ストーリー5ツインチャーム にじほしキャンディ」は、虹色の星形キャンディが入った「にじほしキャンディ」シリーズ。おまけはアクリルチャームが2個ついた欲張り仕様。複数集めて組み合わせも楽しめる。



「トイ・ストーリー リアルサイズトーキングフィギュア」

「トイ・ストーリー リアルサイズトーキングフィギュア」は、1分の1サイズのトーキングフィギュア。映画同様のキャラクターボイスでおしゃべり日本語／英語に対応しており、約50種類のボイスが収録されている。エイリアンは声や音に反応しておしゃべりし、その他のキャラクターはひもを引いたりボタンを押したりするとおしゃべりする。またパッケージは劇中デザインをイメージしたものになっている。



「トイ・ストーリー5 ダイキャストコレクション」

「トイ・ストーリー5 ダイキャストコレクション」は、ダイキャスト製の重厚感のあるフィギュアシリーズ。キャラクターフィギュアはそれぞれ劇中デザインをイメージしたミニチュアパッケージがセットになっている。

［小売価格］

プチポップ ボールチェーンマスコット（全6種）：各2200円

洗えるビーンズコレクション（全6種）：各2310円

ウォーキングブルズアイ：6490円

おどっておしゃべりエイリアン：5489円

ぴょこりん／エイリアン：4290円

ぬいぐるみL：各5500円

ぬいぐるみ：各2640円〜3300円

ぬいぐるみバッジ：各1650円

ぬいぐるみポーチ：各2420円

ミステリーボックス／ぬいぐるみミニマスコット：1650円

トイ・ストーリー5 もふもふポーシェット：1回400円

トイ・ストーリー5 ミニカプセルマシン：1回300円

トイ・ストーリー5ツインチャーム にじほしキャンディ：418円

トイ・ストーリー リアルサイズトーキングフィギュア：4950円

トイ・ストーリー5 ダイキャストコレクション：各1650円

（すべて税込）

［発売日］6月20日（土）から順次

タカラトミーアーツ＝https://www.takaratomy-arts.co.jp/