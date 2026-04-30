4月27日、アイドルグループ・なにわ男子メンバーの大西流星がInstagramを更新し、激変した自らの様子を公開した。

「大西さんは、《変身完了》という文言で写真をアップしました。これまでは、黒髪や茶髪が多かった大西さんですが、金髪にイメチェンしていたのです。

自分もまだ慣れていないのか、自分で髪の毛をいじるカットも。イメージを大きく一新したこの写真には、4月30日夜の時点で18万以上の『いいね』がついており、ファンからもコメントが寄せられています」（芸能担当記者）

Xでは、ビジュ変に驚くファンからのコメントが多数、投稿されている。

《金髪前髪長めチャラめビジュ大西流星さんカッコ良すぎる、これ大好きであかん》

《待って、本当に大西流星さんの金髪やばい。》

大西は、STARTO ENTERTAINMENT社のタレントのなかでも随一の“美容男子”として知られる。

「2022年には、化粧品ブランド『エテュセ』とのコラボ商品をプロデュースしています。発売したマスカラは即完売し、世間を大きくにぎわせました。さらに2023年には、日本化粧品検定1級に合格しています。

俳優としては、2020年に放送されたオムニバスドラマ『年下彼氏』（朝日放送テレビ制作・テレビ朝日系）を皮切りに、複数の作品で主演を務めていますが、そのビジュアルからか、どこかおとなしい役柄が多かった印象です。そのため、黒髪が定番でした。

2026年に入ってからは、原嘉孝さんとダブル主演を務めたドラマ『横浜ネイバーズ』が放送されました。Season1はフジテレビ系で、Season2はWOWOWで放送される作品ですが、4月25日に全編が放送終了しています。今回の金髪は、出演作に一区切りがついたことの影響なのかもしれません」（前出・芸能担当記者）

一部のファンからは、《黒髪信者の大西流星様は何もなく金髪にしないと思います。なんのお仕事ですか。》とのコメントもあり、次回作への役作りなのではないか、という推測も出ている。新たな一面が、今後作品で見られるかもしれない。