Koki, ゴージャスにモロッコ登場 ルイ・ヴィトンのシャンパン色ドレス＆ハイジュエリー
モデルのKoki,が、モロッコ・マラケシュでルイ・ヴィトンの新作ハイジュエリー・コレクション『Mythica（ミシカ）』の発表イベントに登場した。
【全身ショット】Koki, がルイ・ヴィトンを纏う…きらびやか世界中のセレブとともに
イベントは「カスバ D'IF」で開催され、Koki,、アナ・デ・アルマス、レア・セドゥ、アリシア・ヴィキャンデル、シン・ミナ、フィービー・ディネヴァー、ヴィクトリア・ソン、エマ・レアードがルイ・ヴィトンを纏って来場した。
メゾンのフレンド・オブ・ザ・ハウスのKoki,は、シャンパンカラーのベルベットドレスに、同カラーのサテンパンプスをあわせた。
また、メゾンのハイジュエリー・コレクション｢Awakened Hands, Awakened Minds（アウェイクンド ハンズ アウェイクンド マインズ）」の「フェノメナル」より、7.44カラットのエメラルドカットのエメラルドをあしらった ネックレス、3.73カラットの8角形ステップカットのエメラルドをセットしたブレスレット、さらに2.37カラットのエメラルドカットのエメラルドを用いたリングを着用した。
【全身ショット】Koki, がルイ・ヴィトンを纏う…きらびやか世界中のセレブとともに
イベントは「カスバ D'IF」で開催され、Koki,、アナ・デ・アルマス、レア・セドゥ、アリシア・ヴィキャンデル、シン・ミナ、フィービー・ディネヴァー、ヴィクトリア・ソン、エマ・レアードがルイ・ヴィトンを纏って来場した。
また、メゾンのハイジュエリー・コレクション｢Awakened Hands, Awakened Minds（アウェイクンド ハンズ アウェイクンド マインズ）」の「フェノメナル」より、7.44カラットのエメラルドカットのエメラルドをあしらった ネックレス、3.73カラットの8角形ステップカットのエメラルドをセットしたブレスレット、さらに2.37カラットのエメラルドカットのエメラルドを用いたリングを着用した。