◾️King Gnu 3カ月連続特集

番組サイト：https://www.wowow.co.jp/music/kinggnu/

▼生中継！King Gnu CEN＋RAL Tour 2026

7月15日（水）午後6:30〜

WOWOWライブで生放送／WOWOWオンデマンドでライブ配信

※7/18（土）午後6:00〜WOWOWオンデマンドで2週間アーカイブ配信あり

2月の仙台公演を皮切りに、King Gnu史上最多となる16都市を巡って31公演を実施する「King Gnu CEN＋RAL Tour 2026」。その追加公演として行なわれる横浜アリーナ2DAYSから、最終日7月15日の模様を生中継する。5月下旬から6月にかけてのバンコク、香港ほかアジア各都市を経てパワーアップが期待される凱旋公演であり、約半年にわたるツアーのファイナルとなる。ツアー開幕前に予告した通り、今回のツアーでは自身初となるセンターステージ形式を採用、360度全方位をファンに取り囲まれた、熱狂の“ど真ん中”でパフォーマンスを繰り広げている。TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」オープニングテーマでありグローバルヒットとなっている最新シングル「AIZO」のライブ公式動画からは、巨大なLEDビジョンや照明演出を駆使したスペクタクルの断片をうかがえるが、何より圧倒されるのは、目の前の観客のリアクションが生み出す熱気がいつにも増して不可欠なライブとなっていること。最終日、横浜アリーナでどのような光景が立ち上がるのか？ぜひ、その臨場感を味わっていただきたい。

収録日：2026年7月15日

収録場所：神奈川 横浜アリーナ

▼King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME

8月放送・配信予定

※放送・配信終了後〜WOWOWオンデマンドで2週間アーカイブ配信あり

2024年1月から3月にかけて開催されたKing Gnuの5大ドームツアーから、東京ドーム公演の模様を収録。アート性とエンターテインメント性とを絶妙に融合した楽曲群によって、J-POPの王座に就くことを名実ともに決定づけた3rdアルバム『CEREMONY』。そこから約4年の時を経て、2023年11月にリリースした『THE GREATEST UNKNOWN』はまさに待望の新作。「三文小説」「千両役者」など既発シングルの多くはアレンジや歌い方をブラッシュアップした新バージョンを収録し、インタールードを加えてアルバムとしての物語を紡ぐという意欲的な傑作だった。2023年にはスタジアムツアーも経験しているが、成功によって手に入れたより自由な制作環境のもと、4人が表現意欲をさらに高めていることは、このドームツアーのライブ内容が如実に実証している。メジャーデビューから5年での5大ドームツアーは、バンド史上最速の快挙。新記録の樹立だけではなく、King Gnuという表現者集団の深化を目の当たりにできる記念碑的ライブだ。

収録日：2024年1月

収録場所：東京 東京ドーム

▼King Gnu Live Tour 2019 AW

8月放送・配信予定

※放送・配信終了後〜WOWOWオンデマンドで2週間アーカイブ配信あり

2019年に開催されたKing Gnuの全国ツアーから、10月22日の日比谷野外大音楽堂でのライブをお届けする。2019年は、King Gnuのバンドヒストリーを語る上でターニングポイントとなる1年だった。1月に2ndアルバム『Sympa』でメジャーデビューを果たし、翌2月には今なお代表曲であり続けている「白日」を配信限定でリリースしスマッシュヒットを記録。「飛行艇」などのタイアップソングを精力的に世に送り出し、年末には「NHK紅白歌合戦」に初出場。バンドを取り巻く環境が激変していく大きな渦の中で、この年2度目のツアーとして開催された「King Gnu Live Tour 2019 AW」は、仙台GIGSを皮切りに全11会場13公演からなるライブハウスツアーだった。その中の、バンド初となる日比谷野音でのステージは、当時の勢いをそのまま表わしたような白熱のパフォーマンスで、伝説のライブとして記憶されている。翌年からはコロナ禍に突入し、King Gnuもライブ活動に大きな影響を受けたこと、そしてもちろん、その後に彼らが飛躍的なスケールアップを遂げていることを鑑みると、今このライブを再見するのは非常に感慨深い視聴体験となるだろう。

収録日：2019年10月22日

収録場所：東京 日比谷野外大音楽堂

▼King Gnu Music Video Collection

9月放送・配信予定

それぞれの楽曲が持つ世界観をそのまま視覚化したようなKing Gnuのミュージックビデオ。音楽との一体感に思わず心を奪われてしまう珠玉のMVの数々をお届け！