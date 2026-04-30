インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」が、諫山創さんの人気漫画を原作にした人気テレビアニメ「進撃の巨人」と初コラボした、アイウェアコレクション「Zoff／進撃の巨人」のウェブ予約受付を4月30日にスタートしました。

【写真】地下室の鍵、逆手持ち、立体機動装置がメガネに落とし込まれている！ “名ゼリフ”メガネ拭き、巨人ケースも！

本コレクションは、主人公・エレンをはじめ、ジャン、リヴァイ、ハンジの特徴や作中のモチーフをデザインに落とし込んでいます。エレンの顔の模様や地下室の鍵をイメージした「エレンモデル」、代名詞である「逆手持ち」をイメージした「リヴァイモデル」、髪色と「立体機動装置」のベルトを取り込んだ「ジャンモデル」、ハンジが着用しているメガネをイメージしたオーバル型の「ハンジモデル」が登場します。

特製のメガネ拭きとケースが付属。価格は、いずれも、セットレンズ代込みで1万2200円（以下、税込み）です。

さらに、巨人と壁をモチーフにした「スタンドメガネケース」（1800円）、名ゼリフをプリントした「セリフメガネ拭き」（900円）も販売されます。すべての商品の予約受付はウェブ限定で、2026年11月中旬に出荷予定となっています。

東京・Zoff池袋サンシャインシティ・アルパ店、愛知・Zoff名古屋パルコ店、大阪・グランフロント大阪店、京都・Zoff京都河原町店、福岡・Zoff福岡パルコ店の5店舗で、試着コーナーが設置中。店舗では、コラボ限定「トレーディングメガネ拭き」が販売されます。

※4月30日19時52分に修正を入れました。