ヒカル＆カジサックの発言で意見殺到 タモリの“本当のすごさ”論じた新書に注目
YouTuber・ヒカルのYouTubeチャンネル上で、ヒカルとゲストのカジサックが発した“タモリへのコメント”が、大きな反響を呼んでいる。そんな中、新潮新書が、かつて出版した“タモリ本”を紹介している。
【画像】タモリの“本当のすごさ”論じた新書に注目
新潮新書のXでは「タモリさんの面白さがわからない――そんな発言が物議を醸しているようです。でも「わからない」人は幸せかもしれません。これからその面白さや凄さを知ることができるからです。「タモリは、果たして正当な評価を受けているのだろうか」「タモリは、自分にも他人にも期待しない”絶望大王”である」「タモリは、己に宿る狂気やその神髄に気づいているのだろうか」「タモリは、『底が見えない底なし沼』である」「タモリは、ビートたけしや明石家さんまと何が違うのだろうか」――その本当の”凄さ”を論じつくしたベストセラー『タモリ論』をこの機会にぜひ！」と伝えている。
ヒカルのYouTubeチャンネルで、ヒカルは「タモリさんって、子どもの頃見ていた時に面白さがわからなかったんですよ。イグアナの真似とかしていて、面白くないやん。要は、博識っていう面白さなんですか？」ってコメント。梶原は、なんとも言えない表情でこの話題を聞きながら、タモリのことを面白いと思うか否かを向けられると「オレは、タモリさんにまったくハマらなかった人」と返答するも、ヒカルから追及され「ぶっちゃけていこうか。お笑いでもなんでも好みってあるやん？オレは正直そんなですよ」と話していた。
【画像】タモリの“本当のすごさ”論じた新書に注目
新潮新書のXでは「タモリさんの面白さがわからない――そんな発言が物議を醸しているようです。でも「わからない」人は幸せかもしれません。これからその面白さや凄さを知ることができるからです。「タモリは、果たして正当な評価を受けているのだろうか」「タモリは、自分にも他人にも期待しない”絶望大王”である」「タモリは、己に宿る狂気やその神髄に気づいているのだろうか」「タモリは、『底が見えない底なし沼』である」「タモリは、ビートたけしや明石家さんまと何が違うのだろうか」――その本当の”凄さ”を論じつくしたベストセラー『タモリ論』をこの機会にぜひ！」と伝えている。