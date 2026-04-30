元モー娘。飯田圭織、疲労軽減考えたお弁当が話題「お子さんたち喜びそう」「見た目のインパクトもすごい」
【モデルプレス＝2026/04/30】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】44歳元モー娘。「見た目のインパクトもすごい」疲労軽減考えた自家製チャーシュー弁当
飯田は「木曜日のお弁当」と記し、息子と娘のために手作りしたお弁当の写真を投稿。「お疲れが出てくる時期なので 自家製チャーシュー弁当」と紹介し、しっかりと味が染み込んだ大ぶりのチャーシューにゆで卵や葉物野菜を添えたお弁当を披露している。「豚肉は疲労を軽減してくれるからね」と説明しつつ、チャーシューが一際存在感を放つお弁当に「ワイルドだわぁ」とお茶目につづっている。
この投稿に、ファンからは「愛情感じる」「お子さんたち喜びそう」「見た目のインパクトもすごい」「元気が出そう」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】44歳元モー娘。「見た目のインパクトもすごい」疲労軽減考えた自家製チャーシュー弁当
◆飯田圭織、疲労軽減考えたお弁当披露
飯田は「木曜日のお弁当」と記し、息子と娘のために手作りしたお弁当の写真を投稿。「お疲れが出てくる時期なので 自家製チャーシュー弁当」と紹介し、しっかりと味が染み込んだ大ぶりのチャーシューにゆで卵や葉物野菜を添えたお弁当を披露している。「豚肉は疲労を軽減してくれるからね」と説明しつつ、チャーシューが一際存在感を放つお弁当に「ワイルドだわぁ」とお茶目につづっている。
◆飯田圭織の投稿に「お子さんたち喜びそう」の声
この投稿に、ファンからは「愛情感じる」「お子さんたち喜びそう」「見た目のインパクトもすごい」「元気が出そう」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】