東京ディズニーリゾートでは、2026年6月11日（木）から9月14日（月）までの期間、「Hello Hello SUMMER」のフードスーベニアが登場します。

今回は、夏を満喫するキャラクターたちがデザインされた「スーベニアドリンクボトル」を紹介します☆

東京ディズニーリゾート「Hello Hello SUMMER」スーベニアドリンクボトル

価格：対象のソフトドリンクにプラス1,300円

販売期間：2026年6月11日（木）〜2026年9月14日（月）

販売店舗：

【東京ディズニーランド】

・キャプテンフックス・ギャレー

対象メニュー：スパークリングドリンク

・トゥモローランド・テラス

対象メニュー：スパークリングドリンク

※対象のメニュー1つにスーベニアを1つ付けることができます。

※スーベニアを付けたメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

※スーベニア単品で購入することはできません。

東京ディズニーリゾートに、「Hello Hello SUMMER」のフードスーベニアが登場します。

さわやかなクリアなボトルに水色のフタがついたスーベニアドリンクボトルです。

表面には、サングラスをかけてカラフルなドリンクを楽しむ「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」の姿がデザインされています。

裏面には、大きなひんやりドリンクを抱えて涼んでいる「チップ」と「デール」のアートを配置。

さらに、ポップコーンやパークの看板、アイスクリームなどのポップなプロップス風のアートがちりばめられています。

パークでの水分補給や、日常使いにもぴったりな夏らしいアイテムです。

ドリンクを楽しむミッキーたちとチップ＆デールがデザインされたアイテム！

東京ディズニーリゾート「Hello Hello SUMMER」スーベニアドリンクボトルの紹介でした☆

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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