東京ディズニーリゾートでは、2026年6月11日（木）から9月14日（月）までの期間、「Hello Hello SUMMER」のフードスーベニアが登場します。

今回は、海辺で夏を楽しむミッキーマウスたちがデザインされた「フルーツゼリー＆ヨーグルトムース、スーベニアカップ付き」を紹介します☆

東京ディズニーリゾート「Hello Hello SUMMER」フルーツゼリー＆ヨーグルトムース、スーベニアカップ付き

価格：1,300円

販売期間：2026年6月11日（木）〜2026年9月14日（月）

販売店舗：

【東京ディズニーランド】

・ハングリーベア・レストラン

・トゥモローランド・テラス

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

東京ディズニーリゾートに、「Hello Hello SUMMER」のフードスーベニアが登場します。

ピーチ、ミカンなどが入ったゼリーの上に、ヨーグルトムースとホイップを重ねた、夏にぴったりのさわやかなカップデザートです。

一番上には、パイナップルがトッピングされています。

セットになるスーベニアカップは、海辺で夏を楽しむミッキーマウスたちの絵柄がさわやかなデザイン。

サングラスをかけてお揃いのドリンクやサーフボードを持つ「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」の姿が描かれています。

また、大きなひんやりドリンクを抱えて涼んでいる「チップ」と「デール」をデザイン！

パークの看板やアイスクリーム、チケットなどのポップなステッカー風アートが散りばめられています。

さわやかなカップデザートと、夏を満喫するキャラクターたちのデザインが魅力！

東京ディズニーリゾート「Hello Hello SUMMER」フルーツゼリー＆ヨーグルトムース、スーベニアカップ付きの紹介でした☆

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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