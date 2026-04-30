驚き！「芽」が出ないワザも。おいしさキープできる「じゃがいも」保存レシピ

ポテトサラダや肉じゃがなど、家庭料理に欠かせないじゃがいも。特に今は新じゃがの旬で、普段とは違う味わいが楽しめます。

新じゃがいも・じゃがいも、みんなどう食べてる？

クックパッドの食の検索データサービス「たべみる」で、「じゃがいも」「新じゃがいも」が、それぞれどんなメニュー名と組み合わせて検索されているかを調べると、新じゃがいもは1位から順に「じゃがバター」「甘辛煮」「煮っ転がし」でした。じゃがいもは1位から順に「ガレット」「煮物」「グラタン」と、食べ方に違いがありました。

保存期間や方法にも差が！

他にも違いを挙げると、普通のじゃがいもが「保存食」として数ヶ月もつのに対し、新じゃがは水分が多く皮が薄いため乾燥や衝撃に弱く、傷みが進みやすいのが特徴です。新じゃがいもは常温だと傷みやすいので、「新聞紙に包んで冷蔵庫の野菜室で保存」がおすすめです。

じゃがいもの保存法3選

年間通して購入できる、じゃがいもの保存法を3つ紹介します。

▼りんごのそばに置くだけ

じゃがいものそばにりんごを置くだけで芽が出にくくなる保存法。りんごのエチレンガスが発芽を抑えてくれます。夏は冷蔵庫、それ以外は涼しい場所で保管を。



▼1個ずつラップで包んで冷蔵庫へ

じゃがいもを1個ずつラップでぴっちり包んで冷蔵庫へ。買ってから1か月後も芽が出ず、ぶよぶよにもならないそう。ゆるく包まずぴったり密着させるのがポイントです。



▼マッシュにして冷凍保存

冷凍保存もじゃがいもを長持ちさせる方法のひとつ。一度加熱してからマッシュ状にして冷凍すれば、食感が変わりにくく、使いたいときにすぐ使えて便利です。







保存法をひと工夫するだけで、新じゃがいも、じゃがいもをおいしく長く楽しめますよ。家にある身近なもので実践できるので、気になるものを試してみてくださいね。

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