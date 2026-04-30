【ほっかほっか亭】人気の「スペシャルシリーズ」がリニューアル　シュウマイが主役の新作弁当も登場

「株式会社ほっかほっか亭総本部」は、2026年5月1日(金)から、人気の「スペシャルシリーズ」をリニューアルする。また、同シリーズに新商品「＼贅沢／シュウマイスペシャル」をラインナップとして追加する。

【画像】「スペシャルシリーズ」のラインナップはこちら

「スペシャルシリーズ」は、人気のおかずを贅沢に詰め込んだボリューム感が特徴のシリーズ。今回のリニューアルでは、副菜に「カレーキャベツ」を新たに追加した。カレーの風味とシャキシャキとした食感が、揚げ物などの箸休めとして楽しめる。

新商品の「＼贅沢／シュウマイスペシャル」は、国産の豚肉と野菜（玉ねぎ・しょうが）を使用したシュウマイが主役。店舗のせいろで、一つひとつ蒸し上げている。さらに、定番の唐揚げや、ポップコーンシュリンプ、コロッケ、ウインナーなども入り、食べ応えのある内容となっている。

また発売を記念し、株式会社Mizkanとコラボキャンペーンを実施。「スペシャルシリーズ」の購入者限定で「無限さっぱりスパイスby味ぽん」の小袋をプレゼントする。「無限さっぱりスパイスby味ぽん」は、味ぽんが粉末スパイスタイプになった新商品だ。

＼贅沢／シュウマイスぺシャル

〈キャンペーン詳細〉

・配布期間

2026年5月1日(金)〜 なくなり次第終了

・プレゼント内容

「無限さっぱりスパイスby味ぽん」の小袋 1袋

・対象注文

「スペシャルシリーズ」を1品購入につき、1袋プレゼント

※スペシャルおかずは対象外

「無限さっぱりスパイスby味ぽん」

「無限さっぱりスパイスｂｙ味ぽん」の小袋

〈「スペシャルシリーズ」ラインナップ〉

●＼贅沢／シュウマイスぺシャル：890円（税込）

国産の豚肉、玉ねぎ、しょうがを使用したジューシーなシュウマイが主役の新商品。

※店舗により取り扱いがない場合がある

● 唐揚スぺシャル：820円（税込）

定番の唐揚が3個入ったスペシャルシリーズ。厳選した鶏もも肉を、オリジナルの粉でサクサクに揚げ、中身はやわらかくジューシーに仕上げている。

● のりスぺシャル：790円（税込）

スペシャルシリーズの中でも不動の人気No.1メニュー。のり弁当の象徴である白身フライはもちろんのこと、ちくわ磯辺もロングサイズで入っている。ボリューム満点の「のり弁」を楽しめる。

● チキン南蛮スぺシャル：890円（税込）

カリッと揚げた鶏肉に、オリジナルの黒酢あんと、タルタルソースを絡めた一品。

● 牛焼肉スぺシャル：1,140円（税込）

牛バラ肉と玉ねぎにオリジナルのたれが絡み合う、スタミナたっぷりのメニュー。肉が1.5倍の「肉盛」は1,370円（税込）での提供となる。

● しょうが焼スぺシャル：930円（税込）

レギュラー商品の「かきあげ＆しょうが焼弁当」のしょうが焼の量が、倍になった食べ応えのある一品。

● とりめしスぺシャル：900円（税込）

スライスされた唐揚に、とりめしのたれをかけて食べる人気メニュー「とりめし」。白身フライとちくわ磯辺も入った、バラエティ豊かな弁当。

※「無限さっぱりスパイスｂｙ味ぽん」キャンペーンは、秋田県、岩手県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で実施。

※「スペシャルシリーズ」は、西日本店舗での仕様と価格になっている。一部、エリアによってメニューや価格が異なる

秋田県、岩手県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で発売。

※「とりめし」は、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方の各店で発売。