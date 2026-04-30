乃木坂46川崎桜、ミニスカ×ニーハイソックス衣装姿で美脚際立つ「透明感凄い」「スタイル良い」
【モデルプレス＝2026/04/30】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月29日、自身のInstagramを更新。イベントでのミニ丈ドレス姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳乃木坂「スタイル良い」ミニスカ×ニーハイソックスで際立つ美脚
川崎は「リアルミーグリありがとうございました」とつづり、同日に千葉県の幕張メッセで開催されたイベント「リアルミート＆グリート」でのオフショットを複数枚投稿。大きなバックリボンが印象的なデザインの白いミニ丈ドレスにニーハイソックスを合わせた姿を披露した。
この投稿には「めっちゃ可愛い」「衣装似合ってる」「今日はお疲れさまでした」「透明感凄い」「スタイル良い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳乃木坂「スタイル良い」ミニスカ×ニーハイソックスで際立つ美脚
◆川崎桜、ミニスカ衣装で美脚披露
川崎は「リアルミーグリありがとうございました」とつづり、同日に千葉県の幕張メッセで開催されたイベント「リアルミート＆グリート」でのオフショットを複数枚投稿。大きなバックリボンが印象的なデザインの白いミニ丈ドレスにニーハイソックスを合わせた姿を披露した。
◆川崎桜の投稿に反響
この投稿には「めっちゃ可愛い」「衣装似合ってる」「今日はお疲れさまでした」「透明感凄い」「スタイル良い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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