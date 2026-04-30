横田真悠、黒ホルターネックミニワンピで圧巻美脚披露「等身すごすぎ」「圧倒的な美しさ」
【モデルプレス＝2026/04/30】モデルで女優の横田真悠が4月29日、自身のInstagramを更新。黒のドレスショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「ラヴィット！」レギュラー美女モデル「等身すごすぎ」ミニワンピで圧巻美脚披露
横田「映画『SAKAMOTO DAYS』本日公開です たくさんの方に楽しんでいただけますように！！！」とつづり、ワンピース姿を投稿。黒のホルターネックのミニワンピース姿で、スラリとした脚が際立っている。
また黒のジャケットとパンツ姿も投稿している。
この投稿にファンからは「脚長すぎる」「等身すごすぎて圧巻」「圧倒的な美しさ」「品があって美しすぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「ラヴィット！」レギュラー美女モデル「等身すごすぎ」ミニワンピで圧巻美脚披露
◆横田真悠、黒ワンピ姿披露
横田「映画『SAKAMOTO DAYS』本日公開です たくさんの方に楽しんでいただけますように！！！」とつづり、ワンピース姿を投稿。黒のホルターネックのミニワンピース姿で、スラリとした脚が際立っている。
また黒のジャケットとパンツ姿も投稿している。
◆横田真悠の投稿が話題
この投稿にファンからは「脚長すぎる」「等身すごすぎて圧巻」「圧倒的な美しさ」「品があって美しすぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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