かまいたち山内健司と濱家隆一がMCを務める29日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に、元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）がゲスト出演した。

番組では就職活動について余談トークを展開。中川はNHKと民放各局のアナウンサー試験の違いについて「NHKは独特なんだろうなと思ったのは、就職試験で作文を書くんですよ」と明かした。原稿用紙1枚にタイトルが決められているといい、「作文の練習はしていた」と振り返った。試験当日のタイトルが「風」だったと聞いた山内は「ムズッ」と驚いた。

さらに中川は「民放って瞬発能力、タレント性が重視されているのかなと思ったけど、NHKは深掘りがすごいんですよ」と説明。面接では「なぜ、そう感じたのですか」「どんな学びを得たのですか」「自身はそれでどう変わったと思いますか」などと質問が続いたという。

中川は「たぶん、NHKって“みなさまのNHK”だから、悪いやつじゃないかを探っているのでは」と推測し、「“危ない人”は採用したら…みたいな」と笑わせた。濱家が「思想まで探ってくるってこと？」と確認すると、中川は「たぶん、そこを見てたんじゃないかなって」とうなずいた。