観光庁は、訪日外国人旅行者の受け入れ環境についての調査結果を発表した。旅行中の困りごとの最多は、前回調査に引き続き「ごみ箱の少なさ」（１７．２％）だった。本調査は２０２５年１１月１８日から２６年１月１３日まで、成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港、福岡空港、新千歳空港で日本から出国する前の旅行者４１１０件を対象に実施した。

旅行中に「困ったことはなかった」との回答が４３．７％を占めた一方、困りごとの上位項目は「施設などのスタッフとのコミュニケーション」（１５．４％）、「観光地や地域の混雑」（１２．９％）、「交通機関の利用」（１１．３％）、「多言語表示の少なさ・わかりにくさ」（１０．９％）、「クレジット／デビットカードの利用」（１０．７％）、「入国手続き」（１０．３％）と続いた。

「ごみ箱の少なさ」は前回調査から４．７ポイント減少。スタッフとのコミュニケーションは飲食店（３８％）や鉄道駅、バスターミナル（２７％）で困った割合が高く、６８％がＩＣＴツールを利用して対応している。混雑については、都市部のみ訪問した人（１４％）が地方部のみ訪問した人（６％）を上回った。内容は「スムーズに移動できなかった」（６６％）、「見たいものが十分見られなかった」（４７％）、「混雑状況が分からなかった」（３３％）、「マナー違反が不快だった」（２３％）が多く挙がった。

交通機関の利用は、都市部で（新幹線以外の）鉄道（７３％）、地方部でバス（４２％）での課題が多く、目的地までのルートの検索（４５％）や乗り場、降り場の場所の特定（３８％）に困り、自分でインターネット等で調べた（３５％）、周りのスタッフに聞いた（３０％）などの対応がとられた。

多言語表示は、都市部の鉄道駅構内（３０％）、地方部の飲食店（２３％）で課題となり、５７％がＩＣＴツールを利用して対応。カード利用の課題は飲食店（３２％）が最も多く、入国手続きは「待ち時間や手続きの時間が長い」（５８％）ことが最多だった。