マクドナルド、夜限定「サムライマック」新作　肉厚ビーフ2枚×たまご×ベーコン

マクドナルドは5月7日から5月19日までの期間限定で、「サムライマック」シリーズの新商品「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」を午後5時からの「夜マック」限定で販売する。価格は単品840円〜（税込）。

■「サムライマック」レギュラー化 5周年を記念

“大人が満足する”バーガーをコンセプトに開発された「サムライマック」シリーズは、2021年4月の登場以降、肉厚ビーフを使用したレギュラーメニューとして展開している。今回の新商品は、「サムライマック」レギュラー化の5周年を記念したもの。

「サムライマック」シリーズでは、100％ビーフパティを2枚重ね、コクのあるチェダーチーズを合わせた「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」と、2025年3月に登場した具材感が特長の「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」の2商品を販売している。

【画像はこちら】レギュラー販売中の2品「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」

■“いいとこ取り”のボリュームバーガー

今回の新商品「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」は、既存2商品の魅力を組み合わせた“いいとこ取り”の一品と位置付ける。

厚みのある100％ビーフパティを2枚重ね、たまご、シャキシャキのレタス、スモークベーコン、コクのあるホワイトチェダーチーズを組み合わせた。にんにくのコクとたまねぎの甘みが特徴の香ばしい炙り醤油風ソースが、具材全体を包み込むボリューム感のある仕立てとなっている。

炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ

■夜限定のディナーメニューとして展開

日本マクドナルドは、「『炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ』のボリューム感と、『炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ』の具材感を同時に楽しめる、満足感のあるディナーメニューとして提案する」としている。

■「サムライマック」販売ラインアップ（すべて税込）

◆炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ

店頭価格：単品590円〜、バリューセット860円〜

販売期間：レギュラー販売中

販売時間：午前10時30分〜閉店まで

◆炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ

店頭価格：単品580円〜、バリューセット850円〜

販売期間：レギュラー販売中

販売時間：午前10時30分〜閉店まで

◆炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ

店頭価格：単品840円〜、バリューセット1,140円〜

販売期間：5月7日〜5月19日

販売時間：午後5時〜閉店まで

※価格はデリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件により異なる。

※バリューセットは、サイドメニュー（マックフライポテトMサイズ、チキンマックナゲット5ピース、サイドサラダ、えだまめコーンのいずれか1つ）とドリンクMサイズ（またはマックシェイクSサイズ、ミニッツメイドオレンジSサイズ、ミニッツメイド アップル、ミルクのいずれか1つ）が付く。