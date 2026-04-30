海外の大学への進学などを目指す高校生を支援しようと、「海外チャレンジ塾」の受講生を熊本県が募集しています。

【写真を見る】海外進学を目指す高校生集まれ！ 「海外チャレンジ塾」受講生募集 2013年度から937人が受講 熊本

熊本県は、海外の大学への進学を目指す高校生を支援しようと、2013年度から「海外チャレンジ塾」を開いています。

難関大学への合格者には県が100万円を給付

行政主導のこうした講座は全国的に珍しく、昨年度までに937人の高校生が受講しています。

講座では、受験対策や大学についての情報などを提供し、難関大学への合格者には県が100万円を給付するほか、1年間留学する高校生には45万円を上限に費用を支給します。

今年度も25人程度を募集中

県は今年度も25人ほどの高校生を募集しています。

対象は、県内の高校1～3年生（高校に在籍していない場合は、高校1～3年に相当する年齢で、高校相当の学力を有すると認められる県内在住者）で、CEFLで「B1レベル」以上、実用英語技能検定で2級以上の英語力が必要です。

受講料は4万5000円で、5月14日までに書類を提出し、合格すれば高校1年生から3年生の学年別にクラス分けされ、講座は5月末から来年3月まで、原則月1回ペースで開かれます。

海外に興味がある人はぜひ応募して

県は「受講して視野が広がったという声も多く、海外に興味がある人はぜひ応募してほしい」と呼びかけています。

詳細は、県私学振興課の電話（096‐333‐2062）もしくはホームページまで問い合わせて欲しいとしています。