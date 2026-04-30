加藤和樹が、ミニアルバム『SMASH BOX』を9月にリリース。あわせて、同作からの先行配信シングル「Chu La Pa Pan!!!」を5月1日に配信リリースする。

（関連：【画像あり】加藤和樹、ファンクラブイベント『THE VOICEFUL WORLD Vol.7 ～20th Anniversary・Laugh & Peace』場面写真）

これらの情報は、4月29日に東京 恵比寿ガーデンホールにて開催されたファンクラブイベント『THE VOICEFUL WORLD Vol.7 ～20th Anniversary・Laugh & Peace』にて発表されたもの。加藤は4月26日にアーティストデビュー20周年を迎えたばかりで、本作はそのアニバーサリーイヤーを彩る作品となる。

先行配信シングル「Chu La Pa Pan!!!」は、同公演にて初披露。ファンキーで軽快なサウンドに乗せたライブチューンで、20周年イヤーの幕開けを飾る楽曲となっている。あわせて、YouTubeにてショートムービーも公開された。

ミニアルバム『SMASH BOX』には、加藤が声優として関わってきた作品の音楽作家陣から提供を受けた楽曲のほか、秋に開催されるツアーを盛り上げるような楽曲が収録される予定だ。

また、すでに開催が発表されていた9月からのツアーについてもサプライズ発表が行われ、2011年から2013年に活動していた伊達孝時とのユニット JOKERとの対バン形式で開催されることが決定。タイトルは『Kazuki Kato LIVE TOUR 2026 ～THE Drastics VS JOKER～』となり、加藤率いるバンド THE DrasticsとJOKERが真正面からぶつかり合う公演となる。

なお、「Chu La Pa Pan!!!」リリース日となる5月1日には、発売を記念したスペシャル企画も実施。20時45分より加藤和樹オフィシャルYouTubeチャンネルにてライブ生配信を行い、21時30分からは4月29日に行われたライブのセットリストを中心としたAWAラウンジも開催される。

加藤は現在、舞台『BACKBEAT』でTHE BEATLESのジョン・レノン役を務めている。さらに6月からは、全国47都道府県をめぐるツアーもスタートする。

（文＝リアルサウンド編集部）