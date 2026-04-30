これ、レンチンで!?プロのコツで鶏胸が驚きのしっとり感『香味ソースがけサラダチキン』

サラダチキンを作るときは、手軽なレンチンが便利。でも、鶏むねはパサつくのがネックですよね。

そんなときは、プロ直伝のメソッドを取り入れて。ちょっとしたコツを押さえれば、レンジ加熱とは思えないほど、しっとり食感に仕上がります。香味野菜の風味豊かなソースをたっぷりかけて召しあがれ。

どんな鶏むね肉料理にも応用できる〈下ごしらえ〉〈下味〉〈レンチン〉メソッドにも注目。このジューシーさに、鶏むね肉の印象が変わります。

『香味ソースがけサラダチキン』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉……2枚（450〜500g）

〈下味〉

塩……小さじ1

砂糖……小さじ1

サラダ油……小さじ1

水……大さじ2

〈香味ソース〉

しょうがのみじん切り……2かけ分

赤唐辛子の小口切り……1本分

砂糖……大さじ1

酢……大さじ1

しょうゆ……大さじ2

好みのつけ合わせ（ひと口大に切ったトマト、ゆでたブロッコリーなど）……適宜

作り方

（1）下ごしらえをし、ソースを作る

肉にラップをのせ、厚い部分を中心にこぶしで40〜50回たたく。

たたき方のコツはこちらの記事もチェック！

＞＞鶏むねを柔らかくする『下ごしらえ』メソッド

鶏肉に塩、砂糖、水を順にふりかけて手で全体になじませたら、油を加えて水分が少なくなるまで1分ほどもみ、室温に10分ほど置く。〈香味ソース〉の材料は混ぜる。

柔らかく仕上げる下味のコツはこちらの記事からもチェック！

＞＞鶏むねを柔らかくする『下味』メソッド

（2）レンジで加熱し、余熱で仕上げる

身が締まらないよう、火通りをゆるやかにするため、2枚で加熱＆アーチ形ラップがキモ。耐熱皿に皮目を下にして下味の汁ごと鶏肉2枚を並べ、ラップを前後があいたアーチ形になるよう、ふんわりとかける。6分30秒加熱したら、上下を返して新しいラップをぴっちりかけ、そのまま10分おいて余熱で火を通す。蒸し汁につけたまま粗熱を取り、食べやすく切る。器に盛り、つけ合わせを添えてソースをかける。

しっとりジューシーにレンチンするコツはこちらの記事からもチェック！

＞＞鶏胸肉をしっとり仕上げる『レンチン』メソッド

ヘルシーで食べ応え抜群のサラダチキン。メソッドを取り入れて、おうちでプロのような味わいを楽しんでください♪

（『オレンジページ』2026年4月2日号より）