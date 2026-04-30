これ、レンチンで!?プロのコツで鶏胸が驚きのしっとり感『香味ソースがけサラダチキン』
サラダチキンを作るときは、手軽なレンチンが便利。でも、鶏むねはパサつくのがネックですよね。
そんなときは、プロ直伝のメソッドを取り入れて。ちょっとしたコツを押さえれば、レンジ加熱とは思えないほど、しっとり食感に仕上がります。香味野菜の風味豊かなソースをたっぷりかけて召しあがれ。
どんな鶏むね肉料理にも応用できる〈下ごしらえ〉〈下味〉〈レンチン〉メソッドにも注目。このジューシーさに、鶏むね肉の印象が変わります。
『香味ソースがけサラダチキン』のレシピ
材料（2人分）
鶏胸肉……2枚（450〜500g）
〈下味〉
塩……小さじ1
砂糖……小さじ1
サラダ油……小さじ1
水……大さじ2
〈香味ソース〉
しょうがのみじん切り……2かけ分
赤唐辛子の小口切り……1本分
砂糖……大さじ1
酢……大さじ1
しょうゆ……大さじ2
好みのつけ合わせ（ひと口大に切ったトマト、ゆでたブロッコリーなど）……適宜
作り方
（1）下ごしらえをし、ソースを作る
肉にラップをのせ、厚い部分を中心にこぶしで40〜50回たたく。
たたき方のコツはこちらの記事もチェック！
＞＞鶏むねを柔らかくする『下ごしらえ』メソッド
鶏肉に塩、砂糖、水を順にふりかけて手で全体になじませたら、油を加えて水分が少なくなるまで1分ほどもみ、室温に10分ほど置く。〈香味ソース〉の材料は混ぜる。
柔らかく仕上げる下味のコツはこちらの記事からもチェック！
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（2）レンジで加熱し、余熱で仕上げる
身が締まらないよう、火通りをゆるやかにするため、2枚で加熱＆アーチ形ラップがキモ。耐熱皿に皮目を下にして下味の汁ごと鶏肉2枚を並べ、ラップを前後があいたアーチ形になるよう、ふんわりとかける。6分30秒加熱したら、上下を返して新しいラップをぴっちりかけ、そのまま10分おいて余熱で火を通す。蒸し汁につけたまま粗熱を取り、食べやすく切る。器に盛り、つけ合わせを添えてソースをかける。
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＞＞鶏胸肉をしっとり仕上げる『レンチン』メソッド
ヘルシーで食べ応え抜群のサラダチキン。メソッドを取り入れて、おうちでプロのような味わいを楽しんでください♪
（『オレンジページ』2026年4月2日号より）
料理研究家、栄養士。女子栄養大学 短期大学部卒業後、香川調理成果専門学校で製菓を学ぶ。「料理・フードコーディネートのプロ集団」として活動する、株式会社スタジオナッツ代表取締役。栄養バランスがよくヘルシーでありながら、おいしく工夫に富んだレシピが人気。書籍、雑誌、広告、企業のメニュー開発など、幅広く活躍中。試作・研究を重ね続け「作ると料理がうまくなるレシピ」と定評があり、著書は100冊を超える。