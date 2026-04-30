―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月27日から28日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6702> 富士通 　　　　東Ｐ 　 -16.76 　　4/28　本決算　　　　　－
<6701> ＮＥＣ 　　　　東Ｐ 　 -11.74 　　4/28　本決算　　　　　－
<2359> コア 　　　　　東Ｐ　　 -9.38 　　4/28　本決算　　　　9.67
<9505> 北陸電 　　　　東Ｐ　　 -9.01 　　4/28　本決算　　　-58.83
<7984> コクヨ 　　　　東Ｐ　　 -8.96 　　4/28　　　1Q　　　 11.42

<5834> ＳＢＩリーシ 　東Ｇ　　 -8.45 　　4/28　本決算　　　　2.52
<4722> フューチャー 　東Ｐ　　 -8.40 　　4/28　　　1Q　　　　7.87
<5279> 日本興業 　　　東Ｓ　　 -7.93 　　4/28　本決算　　　-14.84
<6455> モリタＨＤ 　　東Ｐ　　 -7.90 　　4/28　本決算　　　 -0.30
<6526> ソシオネクス 　東Ｐ　　 -7.62 　　4/28　本決算　　　 19.09

<4479> マクアケ 　　　東Ｇ　　 -7.58 　　4/28　　上期　　　116.79
<9022> ＪＲ東海 　　　東Ｐ　　 -6.54 　　4/28　本決算　　　-16.38
<9267> Ｇｅｎｋｙ 　　東Ｐ　　 -6.43 　　4/28　　　3Q　　　 15.92
<8914> エリアリンク 　東Ｓ　　 -6.40 　　4/28　　　1Q　　　 -5.35
<1850> 南海辰村 　　　東Ｓ　　 -6.26 　　4/28　本決算　　　-15.62

<9536> 西部ガスＨＤ 　東Ｐ　　 -6.07 　　4/28　本決算　　　 -4.63
<4661> ＯＬＣ 　　　　東Ｐ　　 -5.91 　　4/28　本決算　　　 -0.93
<6301> コマツ 　　　　東Ｐ　　 -5.74 　　4/28　本決算　　　-13.26
<3116> トヨタ紡織 　　東Ｐ　　 -5.35 　　4/28　本決算　　　 34.05
<6592> マブチ 　　　　東Ｐ　　 -5.17 　　4/28　　　1Q　　　 66.84

<3622> ネットイヤー 　東Ｓ　　 -4.76 　　4/28　本決算　　　　5.34
<1934> ユアテック 　　東Ｐ　　 -4.73 　　4/28　本決算　　　　3.17
<4043> トクヤマ 　　　東Ｐ　　 -4.46 　　4/28　本決算　　　　　－
<4826> ＣＩＪ 　　　　東Ｐ　　 -4.42 　　4/28　　　3Q　　　 27.76
<6955> ＦＤＫ 　　　　東Ｓ　　 -4.41 　　4/28　本決算　　　 -8.19

<7510> たけびし 　　　東Ｐ　　 -4.21 　　4/28　本決算　　　　3.53
<8014> 蝶理 　　　　　東Ｐ　　 -4.08 　　4/28　本決算　　　　5.69
<5819> カナレ電気 　　東Ｓ　　 -3.98 　　4/28　　　1Q　　　-23.54
<4345> ＣＴＳ 　　　　東Ｐ　　 -3.38 　　4/28　本決算　　　　4.18
<8218> コメリ 　　　　東Ｐ　　 -3.37 　　4/28　本決算　　　　2.16

<9504> 中国電 　　　　東Ｐ　　 -3.10 　　4/28　本決算　　　-50.14
<8793> ＮＥＣキャピ 　東Ｐ　　 -2.76 　　4/28　本決算　　　 48.77
<3911> Ａｉｍｉｎｇ 　東Ｇ　　 -2.65 　　4/28　　　1Q　　　-62.03
<3439> 三ツ知 　　　　東Ｓ　　 -2.35 　　4/28　　　3Q　　　 14.44
<4204> 積水化 　　　　東Ｐ　　 -2.14 　　4/28　本決算　　　 -2.74

<9539> 葉ガス 　　　　東Ｓ　　 -2.11 　　4/28　　　1Q　　　 44.06
<9003> 相鉄ＨＤ 　　　東Ｐ　　 -2.05 　　4/28　本決算　　　 -8.39
<4045> 東合成 　　　　東Ｐ　　 -2.02 　　4/28　　　1Q　　　　0.25
<8622> 水戸 　　　　　東Ｐ　　 -1.64 　　4/28　本決算　　　　　－
<6823> リオン 　　　　東Ｐ　　 -1.54 　　4/28　本決算　　　　6.91

<8614> 東洋証券 　　　東Ｐ　　 -1.50 　　4/28　本決算　　　　　－
<7646> ＰＬＡＮＴ 　　東Ｓ　　 -1.27 　　4/28　　上期　　　-10.13
<9081> 神奈交 　　　　東Ｐ　　 -1.18 　　4/28　本決算　　　-15.52
<6161> エスティック 　東Ｓ　　 -1.18 　　4/28　本決算　　　　5.00
<4685> 菱友システム 　東Ｓ　　 -0.80 　　4/28　本決算　　　　0.55

<9509> 北海電 　　　　東Ｐ　　 -0.74 　　4/28　本決算　　　-51.10
<9679> ホウライ 　　　東Ｓ　　 -0.70 　　4/28　　上期　　　 59.53
<6902> デンソー 　　　東Ｐ　　 -0.69 　　4/28　本決算　　　-10.42
<4812> 電通総研 　　　東Ｐ　　 -0.65 　　4/28　　　1Q　　　 12.18
<8624> いちよし 　　　東Ｐ　　 -0.59 　　4/28　本決算　　　　　－

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース