決算マイナス・インパクト銘柄・寄付 … ソシオネクス、ＮＥＣ、富士通 (4月28日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月27日から28日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6702> 富士通 東Ｐ -16.76 4/28 本決算 －
<6701> ＮＥＣ 東Ｐ -11.74 4/28 本決算 －
<2359> コア 東Ｐ -9.38 4/28 本決算 9.67
<9505> 北陸電 東Ｐ -9.01 4/28 本決算 -58.83
<7984> コクヨ 東Ｐ -8.96 4/28 1Q 11.42
<5834> ＳＢＩリーシ 東Ｇ -8.45 4/28 本決算 2.52
<4722> フューチャー 東Ｐ -8.40 4/28 1Q 7.87
<5279> 日本興業 東Ｓ -7.93 4/28 本決算 -14.84
<6455> モリタＨＤ 東Ｐ -7.90 4/28 本決算 -0.30
<6526> ソシオネクス 東Ｐ -7.62 4/28 本決算 19.09
<4479> マクアケ 東Ｇ -7.58 4/28 上期 116.79
<9022> ＪＲ東海 東Ｐ -6.54 4/28 本決算 -16.38
<9267> Ｇｅｎｋｙ 東Ｐ -6.43 4/28 3Q 15.92
<8914> エリアリンク 東Ｓ -6.40 4/28 1Q -5.35
<1850> 南海辰村 東Ｓ -6.26 4/28 本決算 -15.62
<9536> 西部ガスＨＤ 東Ｐ -6.07 4/28 本決算 -4.63
<4661> ＯＬＣ 東Ｐ -5.91 4/28 本決算 -0.93
<6301> コマツ 東Ｐ -5.74 4/28 本決算 -13.26
<3116> トヨタ紡織 東Ｐ -5.35 4/28 本決算 34.05
<6592> マブチ 東Ｐ -5.17 4/28 1Q 66.84
<3622> ネットイヤー 東Ｓ -4.76 4/28 本決算 5.34
<1934> ユアテック 東Ｐ -4.73 4/28 本決算 3.17
<4043> トクヤマ 東Ｐ -4.46 4/28 本決算 －
<4826> ＣＩＪ 東Ｐ -4.42 4/28 3Q 27.76
<6955> ＦＤＫ 東Ｓ -4.41 4/28 本決算 -8.19
<7510> たけびし 東Ｐ -4.21 4/28 本決算 3.53
<8014> 蝶理 東Ｐ -4.08 4/28 本決算 5.69
<5819> カナレ電気 東Ｓ -3.98 4/28 1Q -23.54
<4345> ＣＴＳ 東Ｐ -3.38 4/28 本決算 4.18
<8218> コメリ 東Ｐ -3.37 4/28 本決算 2.16
<9504> 中国電 東Ｐ -3.10 4/28 本決算 -50.14
<8793> ＮＥＣキャピ 東Ｐ -2.76 4/28 本決算 48.77
<3911> Ａｉｍｉｎｇ 東Ｇ -2.65 4/28 1Q -62.03
<3439> 三ツ知 東Ｓ -2.35 4/28 3Q 14.44
<4204> 積水化 東Ｐ -2.14 4/28 本決算 -2.74
<9539> 葉ガス 東Ｓ -2.11 4/28 1Q 44.06
<9003> 相鉄ＨＤ 東Ｐ -2.05 4/28 本決算 -8.39
<4045> 東合成 東Ｐ -2.02 4/28 1Q 0.25
<8622> 水戸 東Ｐ -1.64 4/28 本決算 －
<6823> リオン 東Ｐ -1.54 4/28 本決算 6.91
<8614> 東洋証券 東Ｐ -1.50 4/28 本決算 －
<7646> ＰＬＡＮＴ 東Ｓ -1.27 4/28 上期 -10.13
<9081> 神奈交 東Ｐ -1.18 4/28 本決算 -15.52
<6161> エスティック 東Ｓ -1.18 4/28 本決算 5.00
<4685> 菱友システム 東Ｓ -0.80 4/28 本決算 0.55
<9509> 北海電 東Ｐ -0.74 4/28 本決算 -51.10
<9679> ホウライ 東Ｓ -0.70 4/28 上期 59.53
<6902> デンソー 東Ｐ -0.69 4/28 本決算 -10.42
<4812> 電通総研 東Ｐ -0.65 4/28 1Q 12.18
<8624> いちよし 東Ｐ -0.59 4/28 本決算 －
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月27日から28日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6702> 富士通 東Ｐ -16.76 4/28 本決算 －
<6701> ＮＥＣ 東Ｐ -11.74 4/28 本決算 －
<2359> コア 東Ｐ -9.38 4/28 本決算 9.67
<9505> 北陸電 東Ｐ -9.01 4/28 本決算 -58.83
<7984> コクヨ 東Ｐ -8.96 4/28 1Q 11.42
<5834> ＳＢＩリーシ 東Ｇ -8.45 4/28 本決算 2.52
<4722> フューチャー 東Ｐ -8.40 4/28 1Q 7.87
<5279> 日本興業 東Ｓ -7.93 4/28 本決算 -14.84
<6455> モリタＨＤ 東Ｐ -7.90 4/28 本決算 -0.30
<6526> ソシオネクス 東Ｐ -7.62 4/28 本決算 19.09
<4479> マクアケ 東Ｇ -7.58 4/28 上期 116.79
<9022> ＪＲ東海 東Ｐ -6.54 4/28 本決算 -16.38
<9267> Ｇｅｎｋｙ 東Ｐ -6.43 4/28 3Q 15.92
<8914> エリアリンク 東Ｓ -6.40 4/28 1Q -5.35
<1850> 南海辰村 東Ｓ -6.26 4/28 本決算 -15.62
<9536> 西部ガスＨＤ 東Ｐ -6.07 4/28 本決算 -4.63
<4661> ＯＬＣ 東Ｐ -5.91 4/28 本決算 -0.93
<6301> コマツ 東Ｐ -5.74 4/28 本決算 -13.26
<3116> トヨタ紡織 東Ｐ -5.35 4/28 本決算 34.05
<6592> マブチ 東Ｐ -5.17 4/28 1Q 66.84
<3622> ネットイヤー 東Ｓ -4.76 4/28 本決算 5.34
<1934> ユアテック 東Ｐ -4.73 4/28 本決算 3.17
<4043> トクヤマ 東Ｐ -4.46 4/28 本決算 －
<4826> ＣＩＪ 東Ｐ -4.42 4/28 3Q 27.76
<6955> ＦＤＫ 東Ｓ -4.41 4/28 本決算 -8.19
<7510> たけびし 東Ｐ -4.21 4/28 本決算 3.53
<8014> 蝶理 東Ｐ -4.08 4/28 本決算 5.69
<5819> カナレ電気 東Ｓ -3.98 4/28 1Q -23.54
<4345> ＣＴＳ 東Ｐ -3.38 4/28 本決算 4.18
<8218> コメリ 東Ｐ -3.37 4/28 本決算 2.16
<9504> 中国電 東Ｐ -3.10 4/28 本決算 -50.14
<8793> ＮＥＣキャピ 東Ｐ -2.76 4/28 本決算 48.77
<3911> Ａｉｍｉｎｇ 東Ｇ -2.65 4/28 1Q -62.03
<3439> 三ツ知 東Ｓ -2.35 4/28 3Q 14.44
<4204> 積水化 東Ｐ -2.14 4/28 本決算 -2.74
<9539> 葉ガス 東Ｓ -2.11 4/28 1Q 44.06
<9003> 相鉄ＨＤ 東Ｐ -2.05 4/28 本決算 -8.39
<4045> 東合成 東Ｐ -2.02 4/28 1Q 0.25
<8622> 水戸 東Ｐ -1.64 4/28 本決算 －
<6823> リオン 東Ｐ -1.54 4/28 本決算 6.91
<8614> 東洋証券 東Ｐ -1.50 4/28 本決算 －
<7646> ＰＬＡＮＴ 東Ｓ -1.27 4/28 上期 -10.13
<9081> 神奈交 東Ｐ -1.18 4/28 本決算 -15.52
<6161> エスティック 東Ｓ -1.18 4/28 本決算 5.00
<4685> 菱友システム 東Ｓ -0.80 4/28 本決算 0.55
<9509> 北海電 東Ｐ -0.74 4/28 本決算 -51.10
<9679> ホウライ 東Ｓ -0.70 4/28 上期 59.53
<6902> デンソー 東Ｐ -0.69 4/28 本決算 -10.42
<4812> 電通総研 東Ｐ -0.65 4/28 1Q 12.18
<8624> いちよし 東Ｐ -0.59 4/28 本決算 －
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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