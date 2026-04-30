男子プロが使用！速い初速が出せる“粘り系”シャフト

ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！

【グラファイトデザイン】TOUR AD FI

40g台のフレックスR2から70g台のTXまでと、幅広いゴルファーに対応しています

グラファイトデザインの「TOUR AD」からニューモデルの「FI」が発売されました。私はふだん60g台なので、FI-6のフレックスSを試してみましたが、2025年のドライバーのトレンドとなっている低重心、低スピン化したヘッド性能を最大限に活かせるシャフトというだけあって、1球目から初速の速い打球で飛びました。

シャフト特性は“粘り系”ですね。スイング中にしっかりと粘るのが、決して敏感ではない僕でも感じられる。そして、シャフトが粘るとヘッドスピードの加速がスムーズで、打ち出しも高くなるものなんですね。シャフトカラーの緑ベースに黒のボーダーもなんともカッコいい。

そもそも多くの男子プロが使用しているツアーADを使っている、というだけでもカッコいい。今作も期待を裏切らない出来なので、みなさんもぜひ打ってみてください。

Spec

●モデル名（フレックス・重量）／FI-4（R2・49g、R1・50g、S・51g、X・53g）、FI-5（R2・56g、R1・57g、S・57g、X・60g）、FI-6（SR・64g、S・66g、X・68g、TX・71g）、FI-7（S・75g、X・78g、TX・79g）

●トルク／4.5度（FI-5・フレックスS）

●シャフト長／1168mm

●中調子

●価格／4万6200円

〝粘り〞をしっかり感じとれる！

右江行男 ベストスコア75

ラウンド終了後のお風呂はマストだが、備えつけシャンプーがひんやりするクールタイプだと何気にうれしい。夏限定だと思うが、10月くらいまで暑さは続くので、そのシャンプーがあるゴルフ場を探している。しかし、その情報は残念ながらホームページには載っていない！

いかがでしたか？ ぜひ、みなさんも手に取ってみてください！

●問い合わせ／グラファイトデザイン

gd-inc.co.jp