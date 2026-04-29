伊東健人、土岐隼一、TVアニメ『東京リベンジャーズ』出演キャストが集結！“P’s TRIVAL 02”レポート

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ポニーキャニオンのアニメソングレーベル・P’s Recordsによるライブイベント“P’s TRIVAL”。女性アーティストが集った3月8日の“P’s TRIVAL 01”に続き、4月12日には同じく東京・なかのZERO大ホールにて、男性アーティストが顔を揃える“P’s TRIVAL 02”が開催された。オープニングアクトのOrJourneyにはじまり、TVアニメ『東京リベンジャーズ』出演キャスト、伊東健人、土岐隼一と豪華なメンバーが一堂に会して繰り広げた華やかなステージの模様を振り返る。

TEXT BY 阿部美香

PHOTOGRAPHY BY 福岡諒祠

オープニングアクトはOrJourneyがワイルドな歌とパフォーマンスを披露！

“P’s TRIVAL”は、P’s Recordsが手掛ける実験的なスリーマンライブシリーズだ。レーベルメイトという仲間（＝TRIBE）にして、ライバル（＝RIVAL）でもある3組（＝TRI）が、競演することでどんな化学反応が起きるのかを試す（＝TRY）ことをコンセプトに掲げ、今年からスタートした。後のMCで土岐隼一も語っていたが、“P’s TRIVAL”の原点は2014年からスタートした“P’s LIVE!”にある。2020年には男性出演者のみによる“P’s LIVE! -Boys Side-”などを挟んでシリーズが続き、今年は新たなコンセプトによる“P’s TRIVAL”へと進化し、男女アーティストが日を分けて、多くのファンに歌声を届けてくれた。

“-Boys Side-”を彷彿とさせるように、男性アーティストが集結した“P’s TRIVAL 02”。開演を待つ間、会場には今回は残念ながら出演を果たさなかったレーベルメイトの下野 紘、OxT、オーイシマサヨシらの楽曲が観客を迎えてくれたのも、P’s Records主催イベントならではだ。

そして開演の15時半。オープニングアクトとして真っ先にステージに飛び出したのは、昨年10月にメジャーデビューした声優として活躍する伊藤昌弘（Vo&Gt）と、作編曲家・サウンドプロデューサーの廣澤優也（Ba）による2人組音楽ユニット・OrJourney（オールジャーニー）だった。翔馬-Shoma-（バンマス／Key&Mp）率いるハウスバンドがポジションに付き、赤いライトが交錯するなか、バンドが演奏する「Re:革命前夜」のイントロにのってクラップが巻き起こると、OrJourneyの2人がステージ中央から手を振りながら登場。「OrJourneyです！ よろしくお願いします！ 楽しんでいきましょう！」と伊藤が大きな声でアピールし、ドラムカウントからスタートした1曲目は、5月27日にリリースされる2nd EP『Blast』を前に先行配信されている「理由のない光」だ。伊藤の伸びやかなロングトーンからはじまる軽快なロックチューンが響き渡ると、客席の熱も一気上がる。そして「皆さん1人1人、あなたの未来が明るいと信じて歌います」と伊藤が言って届けた2曲目は「笑うことに理由なんていらない」。ヘビーなリフに廣澤の重いベースが絡み合い、伊藤がセクシーでエモーショナルなボーカルとギターソロで沸かせる。少し息を切らせた伊藤が、「“P’s TRIVAL 02”、ぜひ楽しんでいただきたい。あと1曲だけお付き合いください」と、点滅するライティングのなかで2人が右手を高く挙げ、ラストナンバーの「Get Swag」へ。OrJourneyらしいワイルドな歌とパフォーマンスを披露し、大きな拍手を浴びて颯爽とステージを後にした。

TVアニメ『東京リベンジャーズ』の世界観でキャラクターソングを披露！

そしていよいよ“P’s TRIVAL 02”本編へ。最初のアクトはTVアニメ『東京リベンジャーズ』の面々だ。ドラマティックなBGMの生演奏が鳴り響き、ステージのセンターから堂々と姿を見せたのは、新 祐樹（花垣武道役）と林勇（佐野万次郎役）だ。おなじみの黒の特攻服に身を包んだ2人に、歓声が起こる。「盛り上がってますか！ よろしくお願いします！」と新が叫んではじまったのはデュエットナンバー「Lasting story」だ。真っ直ぐな新の歌声と、林の力強さと優しさが同居した歌声が混じり合い、ミドルテンポの重厚なサウンドにのせて2人が一緒に拳を掲げ、魂を燃え上がらせた。続いては激しいイントロからはじまる花垣武道のソロナンバー「Rusted Fist」。時に拳を挙げ、しゃがみこんで立ち上がりながら歌う新の「絶っ対ぇ諦めねぇ！」の野太い叫びが胸を熱くし、アウトロではみんながワイパーで一体となった。続いて上手から登場したのは、福西勝也（龍宮寺堅 役）だ。男気あふれる歌声で放ったのは「SIDEKICK」。ハスに構えたポーズとキック、「おまえらみんな、いい顔してんな」のセリフが会場を盛り上げ、大歓声に包まれた。

歌い終えた福西が役になりきって「タケミっち、マイキー！」と呼び込むと、新が「ドラケンくん、お疲れ様でっす！」と、こちらも武道になりきって林と共にステージへ。改めて観客に挨拶し、3人の楽しいトークタイムへ。TVアニメ『東京リベンジャーズ』のキャラクターイメージソングがもう30曲以上あるという彼ら。なぜか反応の鈍い林が「今、ファスティング中なので頭がボーッとしちゃって！」と言うと、またまた会場に笑いが起こり、ここまでの曲の感想を3人で紹介していく。今日は東京卍會がみんなを率いているつもり。伊東健人にも入ってもらい、背の高い半間修二役の江口拓也と殴り合いをしてほしいと、わちゃわちゃした面白トークで客席を盛り上げる。そしてこの3人以外にもまだまだ仲間がいると言って、ライブのバトンを次に渡す。

今までのロックなステージから雰囲気をガラリと変えて、静かなイントロにのって水中雅章（場地圭介役）と土岐隼一（羽宮一虎役）が登場し、情感豊かなハーモニーを切ないバラード「PILGRIM」で響かせる。静かななかにも強い意思を感じさせる歌声が、会場を酔わせた。そして土岐がステージに残り、マイクスタンドをしっかりと握りしめ、羽宮一虎のソロナンバー「Ghosts」を歌う。激しいバンドサウンドにのった土岐のボーカルが、客席に突き刺さった。そして林にステージを明け渡すと、ラテンな音色を奏でるアコースティックギターも印象的な佐野万次郎のソロナンバー「六幻」へ。眼の前に風景が広がるような美しいバラードを、林が繊細な歌声で情感たっぷりに、しっとり聴かせてくれた。

静かな余韻の中、林が福西を呼び込んでのMCタイム。これまでの楽曲を振り返りつつ、生バンドならではのアレンジにも触れ、ライブならではの話にも花が咲く。そして次が最後の曲だと言って、林が先導し「中野とは言わない、東京一、声を出してくれますか！」と、客席とコール&レスポンスを交わす。その勢いのまま、TVアニメ『東京リベンジャーズ』ブロックのラストを飾ったのは、佐野万次郎と龍宮寺堅のデュエットナンバー「REBEL ERA」。2人は拳を大きく突き出し、手を振り、互いに背中を預けながら、林の高音と福西の低音のハーモニーを響かせて客席と一体になって勇壮なコーラスを駆け抜け、最後は全員でジャンプを決めた。

伊東健人の熱量の高いパフォーマンスが一気に会場を彼の世界に引き込む

伊東健人の熱量の高いパフォーマンスが一気に会場を彼の世界に引き込む

熱い『東京リベンジャーズ』ステージに続いたのは、昨年10月にポニーキャニオン移籍を発表し、今年1月に第一弾となる3rd EP『ShAdow』をリリースした伊東健人だ。軽やかなバンド演奏にのって、ステージ中央からスッと現れた彼は、「みなさんこんにちは、伊東健人です！ まだまだ一息つかせませんよ！」と爽やかに語りかけて「CharismA」を激しく歌い上げる。シュッとした出で立ちから迸る熱量の高いパフォーマンスとリズミカルな歌唱が、一気に会場を彼の世界に引き込んでいく。2曲目はイントロからベースの効いた「サッドマンズランド」。キタニタツヤがプロデュースを手掛けた小粋なナンバーを歌い上げる伊東は、余裕もたっぷり。学生時代から楽曲制作、歌、楽器演奏と長く音楽活動を続けてきている音楽家としての貫禄が、パフォーマンスの端々から伺える。歌い終えて素早くアコースティックギターを抱え、次に届けたのはジャジーなサウンドとラフな伊東の歌声が魅力的な「コーポA」。軽やかなスキャット&フェイクと揺れるリズムが、アダルトな世界を広げていった。

拍手を浴びてギターを置き、話を始める伊東。ポニーキャニオンに所属して初めての仲間とのライブに「新参の自分が早速出させてもらうのは嬉しいこと」だと言い、「自分のライブでもポニーキャニオンのアーティストさんのカバーはやらせていただいていますが、今日、想像もつかない角度から、この曲をカバーします」と宣言すると、客席から「おお〜？」と声が挙がる。「びっくりすると思います……びっくりしなかったらごめんね！ しなくてもFu〜！ って言ってください」と笑いを誘って届けたのは、「気持ちを入れ替えて熱い熱い曲を」と紹介した地縛少年バンド（生田鷹司×オーイシマサヨシ×ZiNG）の「No.7」だ。曲名を告げると会場も騒然となる。ハードなサウンドと激しく畳み掛けるボーカル。伊東の伸びのいいハイトーンが、圧倒的な熱量で迫る。「もっと力をください！」とシャウトしながらオーディエンスを煽り、ミラーボールが鮮やかな光を放射する。のけぞりながら放つロングトーンも圧巻だった。大歓声が起こった後は、ぐっと雰囲気を変え、おしゃれなシティポップテイストの「My Factor」へ。柔らかな伊東の歌声は、先ほどまでとは別人かと思うほど変幻自在だ。左右に手を振り、心地良いひとときに浸った。続いては、優しくも、跳ねるビートに体が揺れるラテンナンバー「meAningless」。スパニッシュテイストのギターが、曲に潜む情熱を感じさせてくれる。

客席とユーモラスなやりとりをし、「さぁ、コラボタイムですよ！」と宣言して土岐隼一を呼び込む。ワンマンライブくらい汗をかいている伊東が「なにあれ、「No.7」って！なんであれ、1人で歌ってんの俺！」と楽曲のハードさに手を焼いた声を出し、「No.7」が主題歌のTVアニメ『地縛少年花子くん』に出演していた土岐に向かって「（歌いに）出てよ！」と言うと、土岐は「僕も出たいとスタッフに言ったんですけど、コラボがあるからダメですって言われました（笑）」と答える。気心の知れた2人のトークが実に楽しい。そしてエレキギターを伊東が背負い、アーティストとしては初共演となる土岐とのコラボで披露したナンバーは、伊東健人がギターボーカルのヤスを演じている『SHOW BY ROCK!!』の劇中バンド・DOKONJOFINGERの「移動手段はバイクです」。

大歓声のなか、2人で声を合わせて「よろしくお願いしまーす！」と気合を入れ、土岐が「もっと！」とオーディエンスを激しく煽る。伊東がエレキを掻き鳴らし、歌唱力に定評のある2人が歌声を重ねるこのコラボは、聴き応えも満点だ。伊東も煽りのセリフを激しくシャウトし、圧倒的なステージを披露した。土岐が去り、伊東健人ゾーンのラストを飾ったのは「Answer」。ここでも彼はエレキギターを弾き語り、アッパーなハードチューンを畳み掛けた。

そして汗を光らせて歌い終えた伊東が、「最後ですよ、土岐隼一！ あっち！」と客席を指さすと、下手前方の扉の前にいたのはスポットライトを浴びた土岐隼一！ 爽やかに「オーダーメイドライフ」を歌いながら通路を歩く土岐の姿に、総立ちのオーディエンスも大興奮だ。ステージに上がり、伸び伸びとロングトーンを響かせた土岐。次の曲は、ピンクと青のライティングも印象的な「SCIENCE」。「さぁ、今度はみんな手を挙げて！」と言うと客席も反応。低音から高温まで彩りのある妖艶なボーカルを聴かせ、客席にもマイクを向ける。楽曲の独特の世界観へとオーディエンスを誘ってくれた。

“P’s TRIVAL 02”ならではのコラボも！最初から最後までハッピーなステージに！

「改めて“P’s TRIVAL 02”へ起こしいただき、ありがとうございます！ 楽しいですね〜、フェスって！」「今日は箱推しとなって帰ってもらいたいと思います！」と声を張り上げた土岐は、「座っていいよ、俺の話長いから」と笑いながら、10年続いている“P’s LIVE”のヒストリーを紹介。先程はトークに参加しなかった『東京リベンジャーズ』での歌唱を振り返り、リハーサルで特攻服が用意されていて「そうかぁ、（羽宮）一虎で歌うのか……どんな顔して歌おう」と思ったこと。アーティストとしてのソロステージとキャラクターとしての歌では気持ちを切り替えるため、「控室で俺の頭の中で、大変なことになっていた」のだそう。でも、自分のステージ前に伊東健人とのコラボ曲があったことで、アーティストモードに戻れて「いい助け舟を出していただいた」とフェスならではの構成にも感謝。さらにP’s Recordsには「下野さんだったり」他のアーティストもたくさんいるので、「いつかもっともっと大きな“P’s TRIVAL”ができたらいいなと思います。引き続き応援をお願いします」と語りかけた。そして次のコラボ曲に向けて「僕も歌ってるんですけど、他の方も歌ってるんです。誰だと思う？ 呼んでみようか！」と言うと、特攻服を着たままの林勇がステージへ。すると、まだタイトルを告げていないコラボ曲のヒントになるようにと「ちょっと僕持ってきました」と、隠していた羽宮一虎の特攻服を取り出して、土岐の肩に羽織らせる。「というわけで「Cry Baby」（TVアニメ『東京リベンジャーズ』8・3抗争編・血のハロウィン編オープニング主題歌／Official髭男dism）を歌わせていただきます！」と土岐が宣言すると、客席はまたも大興奮に包まれる。「この日をずっと待ってたぜ！」と一虎になりきった土岐が叫ぶと、林もマイキー（佐野万次郎の愛称）になりきり「こんなかに、俺らの「Cry Baby」聴くの日和ってる奴いる？いねえよなぁ!!」とシャウト！歓声のなかで始まった「Cry Baby」は誰もが知る高難度曲だが、抜群の歌唱力を誇る土岐と林のデュエットは、その難度を感じさせない。張りのある透明感溢れるハイトーンが魅力の2人の歌声は、ハーモニーも相性もぴったりだった。林を送り出し、再び土岐のソロステージへ。ダンサブルでアッパーな「Good For」でさらにオーディエンスを盛り上げ、「Hi！Hi！」のコールを聴く土岐は、とても楽しそうな顔をしていた。

「楽しかったですか〜？『Cry Baby』どうでした？」と問いかける土岐に、歓声が襲いかかる。そして「次の曲はグルーヴ感が大事。楽しんだもん勝ちの楽曲です」と言って、「ブン回センセーション」へ。ぴょんぴょんと飛び跳ねながら、オーディエンスと一緒にタオルをぶん回し、土岐がステージを走り回る。曲の途中で「特別ゲスト、カモーン！」と声を挙げると、なんと他の出演者全員がタオルを回しに登場！ ステージ狭しとみんなが駆け回り、跳ね回る、タイトル通りのセンセーショナルな演出で楽しませてくれた。大盛り上がりの熱を保ったまま、土岐ステージも終盤。ポップに疾走する「Glorious World」では真っ白いライトが客席に降り注ぎ、土岐の明るい歌声が会場の隅々まで染み渡る。そして彼のゾーンの最後に届けられたのは、やはりこの曲「Another Birthday」。バンドのサウンドに包まれて、土岐の穏やかな人柄が滲み出る美しい歌声が響き渡る。心が高揚し、どこまでも広がる多幸感。「楽しかったですか？ 最高の1日でした！」と告げる土岐の温かな笑顔に、オーディエンスも笑顔になった。

イベントの最後は、出演アーティストが集合。改めて1組ずつのステージを一緒に振り返り、最後に全員でもう1曲を届ける。「今日みんな楽しかったよね、1つになれたよね？じゃあ最後はもっともっとみんなで1つになれるこの楽曲で！」とスタートしたのは、レーベルメイトでもあるOxTの「UNION」！ 1組ずつフレーズを歌いつなぎ、元気いっぱいに駆け回りながらコーラスを重ねるパフォーマンスが、なかのZERO大ホールに幸せを運んでくれた。

ここでしか味わえない意外なコラボあり、熱のこもったソロありと、多彩な演出が詰め込まれた“P’s TRIVAL 02”。ライバルでもあり、大切な仲間でもある彼らのステージは、最初から最後までハッピーが続いた貴重な時間だった。次なる“P’s TRIVAL”を楽しみに待ちたい。

“P’s TRIVAL 02”

2026年4月12日(日) なかのZERO大ホール

＜セットリスト＞

M01.理由のない光／OrJourney

M02.笑うことに理由なんていらない／OrJourney

M03.Get Swag／OrJourney

M04.Lasting story／TVアニメ『東京リベンジャーズ』花垣武道＆佐野万次郎（CV：新祐樹＆林勇）

M05.Rusted Fist／TVアニメ『東京リベンジャーズ』花垣武道（CV：新 祐樹）

M06. SIDEKICK／TVアニメ『東京リベンジャーズ』龍宮寺 堅（CV：福西勝也）

M07.PILGRIM／TVアニメ『東京リベンジャーズ』場地圭介＆羽宮一虎（CV：水中雅章＆土岐隼一）

M08.Ghosts／TVアニメ『東京リベンジャーズ』羽宮一虎（CV：土岐隼一）

M09.六幻／TVアニメ『東京リベンジャーズ』佐野万次郎（CV：林 勇）

M10.REBEL ERA／TVアニメ『東京リベンジャーズ』佐野万次郎＆龍宮寺 堅（CV：林 勇＆福西勝也）

M11.CharismA／伊東健人

M12.サッドマンズランド／伊東健人

M13.コーポA／伊東健人

M14.No.7／伊東健人（地縛少年バンドカバー）

M15.My Factor／伊東健人

M16.meAningless／伊東健人

M17.移動手段はバイクです／伊東健人×土岐隼一（DOKONJOFINGERカバー）

M18.Answer／伊東健人

M19.オーダーメイドライフ／土岐隼一

M20.SCIENCE／土岐隼一

M21.Cry Baby／土岐隼一×林勇（Official髭男dismカバー）

M22.Good For／土岐隼一

M23.ブン回センセーション／土岐隼一

M24.Glorious World／土岐隼一

M25.Another Birthday／土岐隼一

M26.UNION／ALL LINEUP（OxTカバー）

関連リンク

P’s TRIVALオフィシャルサイト

https://pslive.jp

期間限定の事後通販を実施中！

URL：https://canime.jp/pstrival/

【販売期間】

2026年4月30日（木）23:59まで