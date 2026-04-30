本拠地マーリンズ戦

米大リーグ・ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でマーリンズと対戦し、2-3で敗れた。ドジャースは9回に逆転サヨナラのチャンスを作るも、フレディ・フリーマン内野手がダブルプレーに倒れた。試合後、落胆した様子で「正面に打ってしまった」と話した。

1点を追う9回のドジャースの攻撃。連続四球と犠打で1死二、三塁のチャンスを作ると、大谷が打席に。しかし申告敬遠となった。なおも1死満塁でフリーマンを迎えるも、3球目を引っかけ、ボテボテのゴロになった。二塁手のエドワーズは捕球すると、一塁走者の大谷にタッチを試みる。大谷は一塁ベース側へバックし、かわそうとするもタッチされ2アウト。さらに、エドワーズはほぼ同時のタイミングで、フリーマンより先に一塁ベースを踏んだ。

一塁ベースを踏んだかどうかはその場で判断できず、マーリンズ側がチャレンジを要求。協議の末、アウトとなりダブルプレーが成立し、試合終了となった。

試合後、絶好機で凡退となったフリーマンは「セカンドの正面に打ってしまった。彼はショウヘイをタッチしてから、一塁を踏んだ」と落胆した様子で振り返った。この試合は5打数無安打、直近6試合では25打数3安打で、打率.120と絶不調。何が良くないか問われると、「原因がわかっていたら、とっくに修正しているよ（笑）。明日は休みだから解決のキッカケになるかもね」と前を向いた。



（THE ANSWER編集部）