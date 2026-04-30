妻の病気と子どもの待機児童問題が重なり、突如「一馬力」で家計を支えることになったダイスケさん（33歳）。追いつめられた彼が生活費の補填策として選んだのは、「FX」でした。独学で学び、最初は堅実に利益を出していたものの、生活費の重圧と焦りが次第に冷静な判断力を奪っていきます。「すぐに価格が戻るはず」という希望的観測から自ら定めた損切りルールを破った結果、待ち受けていたのは悲惨な結末でした。本記事では、相場と向き合う際に守るべき「投資の鉄則」をCFPの下田幸彦氏が解説します。

「もうこれしか道はない…」手元資金300万円をFXに投じる選択

「もうこれしか道がない。何とか勝てる方法を見つけないと……」

ダイスケさん（仮名・33歳）は、切羽詰まった表情でパソコンの画面を見つめています。地元の企業で働くダイスケさんの現在の手元資金は、預貯金の300万円のみです。

ダイスケさんの置かれた状況は深刻でした。両親とは絶縁状態にあり、経済的・精神的に頼れる相手が一切ない環境にありました。そんななか、妻が病気になり、追い打ちをかけるように子どもの「待機児童」が確定してしまったのです。

当初予定していた共働きによる資産形成の計画は崩れ、ダイスケさん一人の収入で家族を養わなければならないという「一馬力」の重圧がのしかかっていました。

そこでダイスケさんが目を向けたのが、「手元の300万円を元手にFX（外国為替証拠金取引）で生活費を稼ぎ出す」という道だったのです。

「意外と簡単じゃないか」独学のトレードで得た少額の利益と生まれた慢心

ダイスケさんは決して無謀なギャンブラーではありませんでした。仕事から帰宅したあとは、投資に関する書籍を読んだり、投資系のYouTube動画を見たりして、トレードの技術を独学で学びました。

そこで、相場においては、主観や感情を排除した機械的なロジックが不可欠であることを理解したのです。勉強の成果もあり、ダイスケさんは、少額ながらもFXで利益を出していました。リスク管理を徹底したことで、一時的な成果を上げることはできていたのです。

「なんだよ、意外と簡単じゃないか。この調子なら生活費くらい稼げるはず」

しかし、ある程度の成果が出始めると、人間の心理には必ず「慢心」と「焦り」が生じます。少額な利益では、生活費を賄うことは到底できません。そこで、ダイスケさんのなかに、ある危険な考えが芽生えました。

「自分なりに勉強して、勝てることはわかった。それなら、もっとレバレッジをかけて取引額を増やせば、一気に赤字を解消できるんじゃないか？」

「すぐに価格が戻るはず」強制ロスカットで貯金300万円を失う末路

少しの利益を得たことでダイスケさんは過信し、自身で決めたはずのリスク管理のルールを少しずつ緩めていきました。そんなとき、相場の急変動がダイスケさんを襲います。

「焦るな、きっとすぐに価格は戻るはず……！」

本来なら設定しておくべき損切り（逆指値）ラインを、根拠のない希望的観測から、自らの手で解除してしまいました。損失を取り戻したいという焦りから、損失が膨らんでいるにもかかわらず、さらに資金をつぎ込んで買い増しをしてしまいます。しかし相場は無情にも逆行し、あっけなく1回目の「強制ロスカット」が執行されました。

「くそっ、この負けはどうしても取り返さなきゃいけないんだ！」

完全に冷静さを失ったダイスケさんは、負けを取り返そうと、相場の動きも読まずに取引を繰り返しました。失った証拠金を補うために、生活防衛資金として残しておくべきだった貯金を次々と追加で突っ込み、そのたびに強制ロスカットをくらうループから抜け出せなくなっていたのです。

そしてついに、家族を守るための最後の命綱であった300万円の預貯金は、わずかな期間でほぼ全額が消失してしまったのです。

「家族のために頑張っていたはずなのに……。俺はなんてことを……」

ダイスケさんは「早く稼ぎたい」という感情に勝てなかった結果、大事なお金を失った挙句、家族を多難な状況に追い込んでしまったことを悔いています。

【FP解説】投資をギャンブルに変えない「3つのルール」

相場と向き合う上で、感情を排除する資金管理の原則は不可欠です。具体的には、以下の3つのルールを徹底する必要があります。

損切りルールの徹底：感情が介入する余地をなくすため、エントリーと同時に必ずストップロス（損切り）を設定すること。 資金管理の厳格化：1回のトレードにおける許容損失額を、総資産の数％以内に必ず収めること。 継続的な客観視：マイナスのリスク管理が定着するまでは、専門家の客観的なチェックを受け、自己流の判断を避けること。

投資を「目先の生活費を稼ぐ手段」と捉えた場合、人は容易に資金管理の原則を見失います。特にFXのようなハイリスクな取引も可能な方法に取り組む場合は、設定したルールからの逸脱は、致命的な損失に直結します。

投資の鉄則は「余裕資金で行うこと」です。生活費を投資で賄おうとした瞬間に、それは資産運用ではなく「負けられないギャンブル」へと変貌します。心理的な余裕の欠如は、投資において最も重要な「冷静な判断力」を確実に奪うからです。

切迫した状況にあるときほど、一発逆転のハイリターンにすがるのではなく、まずは現状の収支を客観的に把握し、「ライフプランニング」という現実的な土台を固めることが重要です。

正しいリスクコントロールと資金管理のスキルを持たないまま相場に向かうことは、自らの手で資産形成の基盤を破壊する行為に他ならないのです。

下田 幸彦

青い森FP事務所

代表／CFP®