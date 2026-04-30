・「春に食べたい炊き込みごはんは？」の結果は…

・1位 …たけのこご飯 68%

・2位 鯛めし 12%

・3位 あさりご飯 9%

・4位 豆ごはん 8%



※小数点以下四捨五入



37,351票

今日の質問は「春に食べたい炊き込みごはんは？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「春に食べたい炊き込みごはんは？」