「春に食べたい炊き込みごはんは？」＜回答数37,351票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第515回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「春に食べたい炊き込みごはんは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「春に食べたい炊き込みごはんは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
豆ご飯
【材料】（2人分）
お米 1合
もち米 0.5合
エンドウ豆(豆のみ) 120~130g
塩 小さじ 2
<調味料>
酒 大さじ 1.5
みりん 小さじ 1.5
薄口しょうゆ 小さじ 1/2
塩 小さじ 1/2
昆布(5cm角) 1枚
【下準備】
1、お米、もち米は合わせて炊く30分以上前に水洗いし、ザルに上げておく。
2、エンドウ豆はサヤから出し、塩をまぶす。
3、昆布はぬれ布巾で汚れを拭き取る。
【作り方】
1、熱湯に塩をまぶしたエンドウ豆を入れ、サッとゆでてザルに上げる。
2、炊飯器に洗ったお米、＜調味料＞の材料を加える。分量までの水を足してエンドウ豆を加え、昆布をのせてスイッチを入れる。
3、炊き上がったら、昆布を取り出して10分蒸らし、しゃもじで底から持ち上げるようにふんわり混ぜ、器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
お米の洗い方。ボウルに計量したお米とたっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐ水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。最初に入れる水を最もお米が吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「春に食べたい炊き込みごはんは？」さてみなさんの回答は…？
・「春に食べたい炊き込みごはんは？」の結果は…
・1位 …たけのこご飯 68%
・2位 鯛めし 12%
・3位 あさりご飯 9%
・4位 豆ごはん 8%
※小数点以下四捨五入
37,351票
・2位 鯛めし 12%
・3位 あさりご飯 9%
・4位 豆ごはん 8%
※小数点以下四捨五入
37,351票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
豆ご飯
【材料】（2人分）
お米 1合
もち米 0.5合
エンドウ豆(豆のみ) 120~130g
塩 小さじ 2
<調味料>
酒 大さじ 1.5
みりん 小さじ 1.5
薄口しょうゆ 小さじ 1/2
塩 小さじ 1/2
昆布(5cm角) 1枚
【下準備】
1、お米、もち米は合わせて炊く30分以上前に水洗いし、ザルに上げておく。
2、エンドウ豆はサヤから出し、塩をまぶす。
3、昆布はぬれ布巾で汚れを拭き取る。
【作り方】
1、熱湯に塩をまぶしたエンドウ豆を入れ、サッとゆでてザルに上げる。
2、炊飯器に洗ったお米、＜調味料＞の材料を加える。分量までの水を足してエンドウ豆を加え、昆布をのせてスイッチを入れる。
3、炊き上がったら、昆布を取り出して10分蒸らし、しゃもじで底から持ち上げるようにふんわり混ぜ、器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
お米の洗い方。ボウルに計量したお米とたっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐ水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。最初に入れる水を最もお米が吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。
(E・レシピ編集部)