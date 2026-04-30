童顔美人の韓国ゴルファー、グラマラスさ際立つ“ピタッと”ポロシャツ姿に「魅力的」の声

韓国の女子プロゴルファー、アン・ソヒョンがグラマラスさ際立つ美貌でファンを魅了している。

【写真】童顔+グラマラス…アン・ソヒョンの圧巻ボディ

アン・ソヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「軽く打つだけで渡欧区に飛ぶキャンディボール」とキャプションに綴り、1枚の写真を投稿した。

公開された写真には、自身のスポンサー企業であるゴルフボールブランド「VOLVIK」のボールを手に微笑みを見せるアン・ソヒョンが写っている。髪をすっきりとしたポニーテールにまとめ、白を基調とした半袖のポロシャツに身を包んでいる。

ぱっちりとした瞳と整った鼻立ちでアイドルさながらのビジュアルを披露したアン・ソヒョン。タイト目なポロシャツから際立つボリューミーな美スタイルも相まって、投稿を目にしたファンから「とてつもなくゴージャス」「何もしなくても美しい…」「韓国の1995年生まれで一番綺麗」「魅力的でビューティ！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝アン・ソヒョンInstagram）

アン・ソヒョンは1995年4月16日生まれの32歳。幼少期はピアニストを夢見ていたが、父親に連れられて訪れたゴルフ練習場をきっかけに小学5年生から競技を始め、2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）へ入会した。確かな競技キャリアに加え、存在感のあるビジュアルでも知られ、韓国国内のみならず日本でも注目を集めている。

また、競技以外で社会的な取り組みを続けている点も注目を集める。昨年11月19日にはファンクラブ「サフラン」の会員やスポンサー企業とともに、社会的弱者層への暖房費支援を目的としたチャリティーゴルフ大会を開催。同大会で集められた寄付金は、国際NGOの韓国ワールドビジョンに全額寄付され、ラウンド後に行われたオークションの収益も同団体へ届けられた。