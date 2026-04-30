「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）

大阪杯で復活Ｖを果たしたクロワデュノールが２９日、さらに上昇気配をアピール。２００７年のメイショウサムソン以来となるダービー馬による春盾Ｖ、さらに父キタサンブラックに続く父子制覇へ意気込みを示した。史上６頭目の連覇を狙うヘデントールは、美浦Ｗで実戦さながらの３頭併せ。長欠明けの京都記念は８着と不本意な結果だったが、巻き返しへ闘志を燃やす。ダイヤモンドＳを快勝したスティンガーグラスは栗東坂路で軽快な動き。勢いに乗ってＧ１初Ｖへ挑む。

ひと叩きでパーフェクトに整った。大阪杯Ｖ後、在厩してじっくりと調整してきたクロワデュノールは団野（レースは北村友）を背に栗東ＣＷで併せ馬。先行させたグロリアラウス（５歳オープン）をリズム良く追走すると、直線に向いて内から馬体を重ね、馬なりのまま併入でゴールへと飛び込んだ。追えばグンと伸びそうな抜群の手応えで、６Ｆ８２秒７−３６秒９−１１秒３と時計も優秀。間違いなく前走以上の状態にある。

見届けた斉藤崇師は「４コーナーを抜けてくるところと並ぶ時の反応を見たが、先週より格段に良くなっていました。体の使い方を含めて、いい方に向いていると思います」と合格点を与える。休み明けの大阪杯は少し重めが残り、レース当日朝に坂路を１本消化する異例のパターンとなったが、今回はその必要もない。前回同様、最終リハにまたがった団野も「大阪杯の時よりもいいです」ときっぱり言い切った。

大阪杯は勝つには勝ったが、まだ絶好調時のパフォーマンスではなかった。北村友は「追ってから少しフラフラしたし、反応が鈍いところがあった」と振り返る。もともと使って良くなるタイプ。昨春も休み明けの皐月賞で２着後、そこからグンと上向いてダービーを完勝した。１年前と同じような上昇曲線を描いている。

今回の焦点は距離。３２００メートルは未知の領域だ。ただ、主戦の持つ自信に揺らぎはない。「もちろん、走ったことがないので分からない部分はあるが、僕の中では不安と感じるところはないです。馬が強く、操縦性がいい。それに馬と信頼関係ができていますから」。人馬一体となり淀の長丁場を駆け抜ける。