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家のハンガーは一種類で統一していた筆者。この先もう別のハンガーを買うことはないだろうと思っていましたが、あっさりと覆されました。

「oneger（ワンガー）」（税込 3,300円／5本セット）は、ミニマムな見た目なのに、構造で解決してくれるハンガー。あるあるだった小さなストレスが、まるっと解消されました。

スキマ構造が全部を楽にする

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一般的なハンガーは頂点が繋がっているものですが、スキマを設けてあるのがonegerの大きな特徴。下部にスキマが空いていることで、下の段をパンツハンガーとして使用できるんです。

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かけるときは、横からすっとスライドするだけ。上段に上着をかけたままでも、横から差し込むだけで掛け外しができます。

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アイアン製で一般的なハンガーよりだいぶ重たいのですが、この重さがあることで、服を引き抜いてもハンガーが動きません。あと、このソリッド感がかっこよくて好きです。

さらに、上部のスキマにも便利な仕掛けがあります。

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首が詰まったトップスを掛ける際、片側を溝に沿って深く差し込むことで、反対側も狭い首元を楽にすり抜けられます。つまり、首元を伸ばすことなく、上からハンガーが入る形なんです。

筆者が長年使ってきたドイツ製の滑らないハンガー「マワハンガー」の場合、絶対に下からハンガーを通さねばならず、地味に手間でしたが、このストレスがなくなるのは大きい。首元からサッと通せると、洗濯の効率もUPしました。

型崩れしにくいアーチ形

Photo: ハル 左：マワハンガー 右：oneger

伸びやすいTシャツやニット類をハンガーに掛けていると、肩部分がボコっと跡になってしまうもの。それが嫌で、型崩れ防止に特化したマワハンガーを使用していました。

その点も、onegerはしっかりカバー。マワハンガーと比較してみましたが、どちらも肩部分がなだらかなアーチを描いており、一点に荷重が集中しない設計になっています。型崩れ対策も問題なし。

重たいパンツを干すのに重宝

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使っているうちに気づいた使い方があります。それがベルトループを活用した“パンツの１本干し”という使い方。

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ベルトループのうち、背面の1箇所は上から、前面の3箇所は下から、それぞれ通すとバランスよく安定します。

これまでは角ハンガーに洗濯バサミを何本も使って吊るしていたのですが、デニムのように重たいパンツだと、挟む力が足りずに落下することが多々ありました。

でも、この干し方にしてから、風が強い日もパンツが落ちることはなく、二つ折りで干すときより乾くのも早くて、洗濯が楽になりました。

2段使いで収納が半分になる

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下段に何か掛けた状態でも、上段にトップスやパンツを重ねて収納できるので、収納スペースは実質半分に。これまで引き出しの奥に追いやられていたパンツ類もonegerにかけることで、一目で見渡せるようになり、コーディネートを考えやすくなりました。

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onegerで統一することで、クローゼット内もスッキリしますし、洗濯時も1本でタオル2枚干せる。省スペースでもしっかり活躍してくれます。

これから揃えるなら、最初からこれでいい。もっと早く知っていたら、全部これにしてました。