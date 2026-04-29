この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が、「【銀座ランチ】銀座で1,500円の本格スペイン🇪🇸ランチ 体感優勝の本場の味が気軽に楽しめるプリフィックスランチが人気」を公開した。銀座駅から徒歩1分の好立地にあるスペイン料理の名店『銀座エスペロ』を紹介し、1,500円という「神コスパ」で国際大会優勝の本格的な味わいを楽しめる平日限定ランチの魅力を解説している。



同チャンネルを主宰するtoko氏は、「銀座でコスパ良く、でも贅沢な気分を味わいたい」というニーズに応える店舗として、国際大会で何度も優勝や準優勝に輝いている『銀座エスペロ』を推薦する。地下へと続く階段を降りると、店内には国際大会の賞状がずらりと並び、落ち着いたおしゃれな空間が広がっている。



動画で紹介された平日の「日替わりランチ」は、1の皿から4の皿まで、自分の好きなメニューを自由に選べるプリフィックススタイルとなっている。この日のチョイスとして、濃厚でクリーミーな「枝豆のクリームスープ」や、コク深いソースが絶品という「若鶏の煮込みアンダルシア風」、パン、食後のコーヒーが登場。動画内では、湯気を立てる若鶏の煮込みをフォークでほぐす様子が収められており、そのやわらかさと食欲をそそる仕上がりが伝わってくる。さらに、数量限定の名物「パエリア」にも言及。お米の一粒一粒が立っており、絶妙なアルデンテに炊き上げられていると高く評価し、「迷わず選んでほしい逸品」と絶賛した。



食後のドリンクに加えて、プラス400円で濃厚な「バスク風チーズタルト」が追加できるなど、大満足の内容となっている同店のランチ。お一人様でもゆったりと過ごせるため、仕事の合間や銀座散歩のついでに立ち寄るのにも最適である。手頃な価格で本場のスペイン料理を堪能できる名店として、銀座でのランチ選びに迷った際の心強い選択肢となりそうだ。