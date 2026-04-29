◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東 ▽第１３節 柏１―３ＦＣ東京（２９日・三協Ｆ柏）

ＦＣ東京が３―１で快勝し、３連勝を飾った。この日敗れた首位・鹿島と勝ち点３差に迫った。前半４３分にＭＦ遠藤渓太が右足で技ありシュートを決めて先制すると、後半１５分にはＦＷ佐藤龍之介が左足でゴール。１点を返された後の終了間際には佐藤龍がＰＫを決めて突き放した。

試合後、松橋力蔵監督は「本当に素晴らしいゲームをしてくれた。一度、１点差までとなったが、もう一つ引き離すことができて、非常に素晴らしかった」とたたえた。

柏との前回対戦（２月２８日・味スタ、０●２）では、今季唯一となる９０分決着での負けを経験したが、「そういう感情的なものが前提にあったわけではなく、このゲームの重要さは分かっていた。このゲームへ準備したことをしっかり表現できた」と満足げに語った。

指揮官は２得点と活躍した佐藤龍について「得点もそうだが、マルセロヒアンと龍、とくに２トップに入る選手の守備のスタートの意識、精度がゲームを良い方向に動かしてくれている要因のひとつ。得点を取ることは素晴らしいし、前線、ストライカーのポジションでは結果がついてきていることは自信になり、評価できるポイントだが、すべてがそこにあるわけではなく、攻守において素晴らしいパフォーマンスをしてくれたことが（結果に）つながっている」と攻守両面での貢献を評価した。