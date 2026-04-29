人気俳優・磯村勇斗が、韓国で思わぬ炎上の憂き目にあっているようだ。ドラマ『不適切にもほどがある！』（TBS系）など人気作に多数出演する演技派俳優に、一体なにがあったのか。

ことの発端は、磯村と韓国の人気アイドル・2PMのオク・テギョンがW主演を務めるNetflixシリーズ『ソウルメイト』（5月14日配信予定）のビジュアル解禁だった。同作は、互いの孤独に引き寄せられるように出会った2人の青年が“ソウルメイト”となっていく物語で、近年Netflixで増えている日韓俳優のコラボ作品となっている。

「配信日が近づき、スチールショットもいくつか公開され始めています。しかし、2人の2ショットを見た韓国の2PMの一部ファンを中心に、X上で『顔が釣り合っていない』と磯村さんのビジュアルが酷評されていました。そうした投稿を見た日本人が激怒するなどして、ちょっとした炎上状態に陥っています」（芸能担当記者）

磯村のお相手を演じるテギョンは、韓国では安定した人気を誇るアイドルのため、韓国内での注目度は高い。公開されたスチールショットでは、自然体な笑顔で微笑む2人の姿が収められていたが、Xでは、韓国の一部ネットユーザーからの酷評を見た日本人ファンから、怒りの声が噴出している。

《磯村勇斗くん韓国人からビジュアルで叩かれまくってる 素晴らしい俳優なのに…。》

《このナチュラルな美しさがわからないなら見ないでいいよ》

韓国といえば、世界屈指の美容大国として知られる。さらに、多くのアイドルグループを輩出してきた“アイドル大国”でもある。

「じっさい、韓国出身のアイドルや俳優たちも、外見について極端に高い水準を求める一部の過激なファンから、これまで多くの批判に晒されてきました。今年3月には、大韓航空のタイ人CAのSNSに、韓国人から『レベルが落ちた』といった心無いコメントが寄せられ、各所で波紋が広がったことも。

日本では、磯村さんは演技力の高い俳優として人気がありますが、韓国ではそうした実力があまり知られていなかったようです」（芸能担当記者）

作品が公開され、磯村の実力が世界的に広まるとよいのだが……。