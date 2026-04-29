この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【忘れたら損】5月のポイ活ルーティン突撃開始せよｫ--」を公開した。動画では、出演者のネコ山が5月に取り組むべきポイント活動（ポイ活）のスケジュールや注目のキャンペーンについて、カレンダーを用いながら詳しく解説している。



動画の前半では、クレジットカードを使った投資信託の積立購入と売却によるポイント獲得手法を解説。5月は大型連休の影響でスケジュールが変則的になるため、楽天証券やSBI証券、マネックス証券など、各社ごとの積立日や売却日を一覧表で提示した。また、購入銘柄として「円奏会」関連のファンドを例に挙げ、ポイント還元の対象となるファンドとそうでないものを正確に区別して選ぶよう注意を促している。



中盤では、銀行口座での給与受取キャンペーンを紹介。d NEOBANKの最大8,000円プレゼントや、DanDan BANKの案件、りそな銀行のキャンペーンを取り上げた。給与振込がない場合でも、他の銀行からの振込名義を「キユウヨ」に変更して振り込む手法について言及しつつ、各キャンペーンにおける条件達成の可否を検証している。さらに、ANA Payのタッチ決済で最大100%キャッシュバックとなるキャンペーンや、CQ BANKの最大20,000円プレゼント案件など、具体的な達成条件と期限を解説した。



終盤は視聴者から寄せられた質問に答えるコーナーを展開。「Oliveフレキシブルペイ」のポイント払いモードを利用した場合の還元率に関する疑問や、楽天カードのリボ払いキャンペーンにおける返済のタイミングについて、実際のアプリ画面を交えながら丁寧に回答している。



ポイ活はスケジュール管理と条件の的確な把握が成否を分ける。各キャンペーンの詳細は公式サイト等で確認し、自身のライフスタイルに合った無理のない範囲で、5月のポイ活ルーティンを構築してみてはいかがだろうか。