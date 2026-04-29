◆春季高校野球石川県大会 ▽３回戦 日本航空石川６―２小松明峰（２９日・石川県立）

今秋ドラフト候補に挙がる日本航空石川の最速１５０キロ右腕・保西雅則（３年）が、７番・右翼で出場し、バックスクリーン弾を放って８強進出を決めた。

１９０センチ、１００キロの背番号１が、持ち前のパワーを見せつけた。１点リードの６回先頭で中越えに高校通算７号。「少し（バットの）根っこの方だったんですけど、いい角度で上がっていって、よかったです」。ベンチプレス１２５キロ、スクワット２３０キロ、デッドリフト２１０キロを誇る巨体で、軽く振り抜いたように見える打球でも飛距離が出た。

本格派右腕としてだけでなく、右の大砲としても魅力はたっぷり。中日・熊崎スカウトは「投打のどちらも出力が高い。試合前のキャッチボール、素振り、走り方を含めて、形がいい」とうなった。

この日の登板はなかったが、初戦となった２５日の２回戦（羽咋戦）は大谷ルールを適用。「６番・ＤＨ」で先発し、５回４安打無失点に抑えた。「将来的には、上のレベルの人たちの判断ですけど、自分の中では投手で勝負したい。夏までには投げ続けて、打ち続けられる体力をつけたい」。昨年のセンバツ以来となる甲子園出場のため、投打ともギアを上げる。（雑誌『報知高校野球』取材班）