1児の母・木村文乃、朝食の残り物活用した大学芋披露「ツヤすごくて食欲そそる」「完成度高い」と話題
【モデルプレス＝2026/04/29】女優の木村文乃が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食の残りで作った大学芋を公開した。
【写真】38歳ママ女優「ツヤすご」タレたっぷりの手作り大学芋披露
木村は「投稿がぜんぜん追いつかないよ！！！」とつづり、写真を投稿。「朝ごはんに使ったサツマイモが結構残ったので 初めて大学いも作ったんだけど 全然カリカリさせられなくて 悔しいから近々リベンジすると思う」とコメントし、フライパンの中でタレを絡めたサツマイモに黒ゴマを散らした様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「初めてとは思えないほど美味しそう」「ツヤすごくて食欲そそる」「完成度高い」「リベンジ報告も楽しみ」「完成度高い」「カリカリの大学いも美味しいですよね」「美味しそうな色」「料理上手でも苦戦するんですね」などの声が上がっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「ツヤすご」タレたっぷりの手作り大学芋披露
◆木村文乃、初めて作った大学いも公開
木村は「投稿がぜんぜん追いつかないよ！！！」とつづり、写真を投稿。「朝ごはんに使ったサツマイモが結構残ったので 初めて大学いも作ったんだけど 全然カリカリさせられなくて 悔しいから近々リベンジすると思う」とコメントし、フライパンの中でタレを絡めたサツマイモに黒ゴマを散らした様子を披露した。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「初めてとは思えないほど美味しそう」「ツヤすごくて食欲そそる」「完成度高い」「リベンジ報告も楽しみ」「完成度高い」「カリカリの大学いも美味しいですよね」「美味しそうな色」「料理上手でも苦戦するんですね」などの声が上がっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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