Image : THE NORTH FACE

2024年5月11日の記事を編集して再掲載しています。

そろそろスニーカーよりも、サンダルの方が気持ちいい季節。夏に向けて、だんだんサンダルがヘビロテになりそうな予感。でも、「スニーカーの方が安心感ある！」なんて方のために、今回は快適すぎるスニーカー感覚のサンダルをピックしました。

肉厚ソールユニットがフワッフワ

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ご紹介するのは、アウトドアブランドTHE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）のサンダルスニーカー型「RE-Activ Sneaker（リ アクティブ スニーカー）」です。

以前、トング型の｢RE-Activ Flip（リ アクティブ フリップ）｣をピックアップしましたが、コチラはその新作。

足側のトップレイヤーにはクッション性を高める柔らかい素材を配し、地面側のボトムレイヤーには反発性と安定性を高める硬い層を配置。これによって2層構造のソールユニットを採用した肉厚ソールユニットが、相変わらずのフワッフワの履き心地を実現しています。

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つま先が上がったセミロッカー構造も健在で、歩行時の蹴りだしをサポートし、安定した歩行に。アッパーは、足側のトップレイヤーと同じ柔らか素材の一体型成形のタンデザインに、ゴム×コットンの伸びる靴紐、エラスティックシューレースを採用しているので、とにかく脱着がスムーズでとてもラクなんです。

サンダルよりも安心感のある安定した歩行を実現

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片足の重量が約250g（26cm）ということで、Nintendo Switch Proコントローラーの重さくらい。とにかくその軽さも魅力のひとつです。

EVA一体型なので、海や川辺などのアウトドアでもいけそう。スニーカー型なので、なんとなくサンダルよりも安心感がありますよね。

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そもそもが、アウトドアアクティビティ前後の快適な歩行をサポートする想定のスニーカーなので、その快適さは当たり前といえば、当たり前なのですが。

素足で履くも良し、ソックスを履いても良し。ちょっとした近所への買い物から旅行まで、夏に向けて入手しておきたいスニーカー感覚のサンダルです。

Source: THE NORTH FACE