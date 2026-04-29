東京・福生市で男がハンマーで男子高校生を殴るなどした後、住宅に立てこもっていた男が現場から逃走したことが新たにわかりました。

現場から逃走した男は44歳で身長173cm、ガッチリした体形で丸刈り、上下グレーのスウェットだということで、警視庁が行方を追っています。

警視庁などによりますと、29日午前7時半前、福生市で「ハンマーを持っている人がいる。1人殴られている」と110番通報がありました。

この家に住む44歳の男が、自宅の前にいた10代の少年2人をハンマーで殴った後、通報を受けて現場にかけつけた警察官らにサバイバルナイフをむけ、さらに噴霧器のようなもので何かをまいて自宅に1人で立てこもったということです。

少年のうち1人は頬をなぐられて骨を折ったとみられ重傷、もう1人は右肩にケガをしているということです。

また警察官6人がケガをしたほか、男の母親もケガをしているということです。