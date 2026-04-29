日本代表GK早川友基の牙城が崩される！ ヴェルディ熊取谷一星が鮮やかループショットでネットを揺らす
３試合連続でクリーンシートの鹿島の堅牢を破った。
東京ヴェルディは４月29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節で鹿島と対戦。19分に先制を許したが、34分に試合を振り出しに戻す。
敵陣で相手のパスミスに反応した熊取谷一星が、目の前に転がってきたボールに右足ダイレクトで合わせる。狙いすましたループシュートは、前に出ていた日本代表GK早川友基の頭上を越えてゴールに収まった。
状況を見極め、確かな技巧で同点弾が生まれた６分後、吉田泰授のヘッド弾で東京Vが逆転に成功した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ヴェルディ熊取谷の鮮やかループ弾！ 吉田の逆転ヘッド弾も！
東京ヴェルディは４月29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節で鹿島と対戦。19分に先制を許したが、34分に試合を振り出しに戻す。
敵陣で相手のパスミスに反応した熊取谷一星が、目の前に転がってきたボールに右足ダイレクトで合わせる。狙いすましたループシュートは、前に出ていた日本代表GK早川友基の頭上を越えてゴールに収まった。
状況を見極め、確かな技巧で同点弾が生まれた６分後、吉田泰授のヘッド弾で東京Vが逆転に成功した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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