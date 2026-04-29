木村拓哉が白Tシャツ×クリアフレームサングラスで木漏れ日を浴びる！鮮やかなグリーンを背景にした“雑誌の1ページ”のようなローアングルショット公開

【写真】木村拓哉の最新ショット／木村拓哉のTシャツの着こなし

木村拓哉が自身のInstagramを更新し、木漏れ日の下で撮影した近況ショットを公開した。

■木村拓哉、木漏れ日を浴びたローアングルショットを公開

木村は「日陰は素晴らしく過ごしやすいですね…。そのかわりに、日向はわりと厳しめです…。」とつづり、緑に囲まれた屋外でのショットを公開した。

写真には、白のTシャツにクリアフレームのサングラスを合わせた木村の姿が収められている。Tシャツには、スケートボードに乗る人物を写したフォトプリントと「LAST DAYS OF SUMMER」のロゴがあしらわれており、どこかノスタルジックでストリート感のあるデザインが印象的。

ローアングルから捉えたカットでは、木々の間から差し込む強い日差しと鮮やかなグリーンが背景に広がり、横顔のラインやサングラス越しの視線が際立つ構図に。自然の中でのワンシーンながら、光と影のコントラストが映える1枚となっている。

夏の空気感をまとったTシャツと、日差しを感じさせるロケーションが重なり、シンプルな装いの中にも木村らしいこなれた雰囲気が漂う投稿となっている。

■木村拓哉のTシャツの着こなし