本拠地マーリンズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地マーリンズ戦に先発登板した。打者での出場はなく投手に専念。この日は「ウィメンズ・ナイト」で、真美子夫人が選んだ幻の登場曲に注目が集まった。

投手に専念したこの日は「ウィメンズ・ナイト」と銘打たれた。球団公式Xは「さあ、女性のみなさん、出番だ！ 今夜のウィメンズ・ナイトでは、ドジャースの奥さんや恋人たちが、登場曲を選んだ」として、曲の一覧を掲載した。

真美子夫人が選んだ投手としての登場曲は、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズの「Canzoni Preferite」。打者としての登場曲は「ウルトラマン」の「ウルトラセブンの歌99」だったが、打者出場はなく、こちらは幻となった。

NHK-BSでも生中継されている一戦。X上の日本人ファンにも反響が広がる。

「『ウルトラセブンの歌99』で登場する打席も是非見てみたかった」

「ウルトラセブン聞きたかったー」

「真美子夫人の選曲好きです」

「センス最高すぎる」

「音楽がいつもと違って不思議な感じ」

「この選曲面白すぎるw」

「セラムンといい、真美子さんの選曲センス好きすぎる笑」

大谷は今季、この日まで投手として4試合に先発登板し2勝0敗。24イニングを投げて25奪三振、防御率は0.38をマークしていた。



（THE ANSWER編集部）